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Сбылась одна из мечт!: MARUV показала свою гардеробную

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Певица отметила, что помещение для вещей пока небольшое, но туда вместились все концертные наряды .

Сбылась одна из мечт!: MARUV показала свою гардеробную
Сбылась одна из мечт!: MARUV показала свою гардеробную
instagram.com/maruvofficial

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Украинская певица Анна Корсун (MARUV) похвасталась в Сети своей сбывшейся мечтой. В Инстаграм артистка сообщила, что теперь у нее дома есть небольшая гардеробная - и добавила фото, сделанное на ее пороге. В кадре MARUV сидит на фоне вешалок с одеждой в коротком черном наряде и тапочках с объемными бантами.

Hello Bitches 🤗🤗🤗 На днях сбылась одна из моих мечт, у меня появился гардероб!!!! Он маленький, но удаленький и конечно вещей, особенно костюмов, у меня очень много. Сейчас это моя маленькая уютная сокровищница где все на своих видных местах!
Теперь чувствую себя бАгачкой😂😂😂, ведь ещё два года назад все мои вещи можно было поместить в один большой чемодан☝🏻 - написала Анна.

Сбылась одна из мечт!: MARUV показала свою гардеробную
Сбылась одна из мечт!: MARUV показала свою гардеробную
instagram.com/maruvofficial/

Сбылась одна из мечт!: MARUV показала свою гардеробную
Сбылась одна из мечт!: MARUV показала свою гардеробную
instagram.com/maruvofficial/

Ранее мы писали, что Анне Корсун в Нацполиции вернули часть украденного.

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Теги: гардероб, MARUV, дома звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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