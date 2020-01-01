Певица отметила, что помещение для вещей пока небольшое, но туда вместились все концертные наряды .

Сбылась одна из мечт!: MARUV показала свою гардеробную instagram.com/maruvofficial

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Украинская певица Анна Корсун (MARUV) похвасталась в Сети своей сбывшейся мечтой. В Инстаграм артистка сообщила, что теперь у нее дома есть небольшая гардеробная - и добавила фото, сделанное на ее пороге. В кадре MARUV сидит на фоне вешалок с одеждой в коротком черном наряде и тапочках с объемными бантами.

Hello Bitches 🤗🤗🤗 На днях сбылась одна из моих мечт, у меня появился гардероб!!!! Он маленький, но удаленький и конечно вещей, особенно костюмов, у меня очень много. Сейчас это моя маленькая уютная сокровищница где все на своих видных местах!

Теперь чувствую себя бАгачкой😂😂😂, ведь ещё два года назад все мои вещи можно было поместить в один большой чемодан☝🏻 - написала Анна.

Сбылась одна из мечт!: MARUV показала свою гардеробную instagram.com/maruvofficial/

Сбылась одна из мечт!: MARUV показала свою гардеробную instagram.com/maruvofficial/

Ранее мы писали, что Анне Корсун в Нацполиции вернули часть украденного.

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