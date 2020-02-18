София Хаджипантелли снялась для специального выпуска журнала glamour.

В нежном кружеве: Эпатажная греческая модель украсила обложку глянца instagram.com/sophiahadjipanteli

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Эпатажная греческая модель София Хаджипантели, которая известна благодаря нестандартным - очень густым и сросшимся бровям, позировала в нежном образе для глянца. В Инстаграм девушка выставила фото новой обложки журнала Glamour, на которой появилась в платье из белого кружева и с легким макияжем с акцентом на губы. В подписи модель отметила, что этот выпуск журнала посвящен любви к себе самой.

Для меня большая честь быть на обложке журнала «Любовь к себе» @glamouruk ❤️, - написала девушка.

В нежном кружеве: Эпатажная греческая модель украсила обложку глянца instagram.com/sophiahadjipanteli

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К слову, София не просто гордится своей яркой и необычной внешностью, но и всячески подчеркивает собственную уникальность. Так, на днях девушка выставила в Сеть кадры фотосессии, на которых появилась в ярко-синем наряде с макияжем в тон.

В нежном кружеве: Эпатажная греческая модель украсила обложку глянца instagram.com/sophiahadjipanteli

Ранее мы писали, что София Хаджипантели показала фото в откровенном монокини.

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