Эксперт посоветовал, какой цвет одежды выбрать, чтобы стать более заметной и как скрыть недостатки фигуры .

Ильяс Сахтара предложил стильный вариант для женщины, которая считает себя серой мышкой facebook.com/ilyas.sahtara

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Ведущий первого на украинском телевидении парного мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканале “Украина“, Ильяс Сахтара знает, как не только поменять стиль одежды, к которому привыкла женщина, но и ее отношение к себе.

Каждая женщина хочет выглядеть красиво. И это не зависит от возраста. Но нередко комплексы мешают ей раскрыться, показать достоинства своей фигуры. А все потому, что многие из нас, прежде всего, склонны замечать недостатки. Поэтому вскоре женщина становится серой мышкой. Она уже не следит за тем, как выглядит, что надевает, не ходит к парикмахеру и не интересуется новинками косметики.

Как перевернуть сознание с помощью одежды? Решиться на большее, чем женщина от себя ожидала! Например, выбрать яркую стильную одежду.

Очень часто женщины допускают распространенную ошибку. Они выбирают кислотные оттенки, чтобы стать заметной. Этого делать как раз не нужно. Яркая стильная одежда – это не вещи кричащих цветов.

Можно предложить романтичное красное платье. Почему красного цвета?

Потому что это самый активный цвет, – объяснил Ильяс Сахтара. – И можно сказать, что это цвет сексуальности.

Красный наряд сделает женщину заметной Pinterest.com

Женщины часто бояться примерить вещи красного цвета, потому что уверены: “Это будет выглядеть вызывающе“. Но красный цвет подчеркивает свежесть кожи, глубину цвета глаз, делает сексуальной фигуру. В таком платье можно смело открывать ноги!

Если у женщины лишний вес, и она хочет скрыть полный животик и бедра, то платье прямого кроя – отличный вариант.

А именно прямое платье до колен с присобранной мягкой горловиной и украшением, которое удлиняет фигуру и отвлекает от проблемных зон, – посоветовал Ильяс Сахтара.

Преимущество такого выбора в том, что прямой фасон скрывает лишний вес. Длина платья до колен тоже прекрасно выполняет эту задачу, к тому же открывает красивые ноги. Если дополнить наряд ярким длинным украшением, то акцент будет на нем, а не на объемах. Женщина в таком наряде выглядит моложе и привлекательнее.

Платье просторного кроя до колена поможет скрыть полноту бедер и широкую талию Pinterest.com

Напомним, первое на украинском телевидении мейковер-шоу для пар “Місія: краса“ успешно стартовало в эфире канала "Украина" в 2018 году. “Місія: краса“ не прибегает к пластической хирургии и не изнуряет героев диетами, поскольку команда проекта уверена – все, что нужно для красоты и счастья, уже есть внутри нас. Третий сезон шоу зрители увидели в марте.

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