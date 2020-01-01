Ильяс Сахтара предложил стильный вариант для женщины, которая считает себя серой мышкой
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Ведущий первого на украинском телевидении парного мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканале “Украина“, Ильяс Сахтара знает, как не только поменять стиль одежды, к которому привыкла женщина, но и ее отношение к себе.
Каждая женщина хочет выглядеть красиво. И это не зависит от возраста. Но нередко комплексы мешают ей раскрыться, показать достоинства своей фигуры. А все потому, что многие из нас, прежде всего, склонны замечать недостатки. Поэтому вскоре женщина становится серой мышкой. Она уже не следит за тем, как выглядит, что надевает, не ходит к парикмахеру и не интересуется новинками косметики.
Как перевернуть сознание с помощью одежды? Решиться на большее, чем женщина от себя ожидала! Например, выбрать яркую стильную одежду.
- Очень часто женщины допускают распространенную ошибку. Они выбирают кислотные оттенки, чтобы стать заметной. Этого делать как раз не нужно. Яркая стильная одежда – это не вещи кричащих цветов.
- Можно предложить романтичное красное платье. Почему красного цвета?
Потому что это самый активный цвет, – объяснил Ильяс Сахтара. – И можно сказать, что это цвет сексуальности.
Женщины часто бояться примерить вещи красного цвета, потому что уверены: “Это будет выглядеть вызывающе“. Но красный цвет подчеркивает свежесть кожи, глубину цвета глаз, делает сексуальной фигуру. В таком платье можно смело открывать ноги!
- Если у женщины лишний вес, и она хочет скрыть полный животик и бедра, то платье прямого кроя – отличный вариант.
А именно прямое платье до колен с присобранной мягкой горловиной и украшением, которое удлиняет фигуру и отвлекает от проблемных зон, – посоветовал Ильяс Сахтара.
Преимущество такого выбора в том, что прямой фасон скрывает лишний вес. Длина платья до колен тоже прекрасно выполняет эту задачу, к тому же открывает красивые ноги. Если дополнить наряд ярким длинным украшением, то акцент будет на нем, а не на объемах. Женщина в таком наряде выглядит моложе и привлекательнее.
Напомним, первое на украинском телевидении мейковер-шоу для пар “Місія: краса“ успешно стартовало в эфире канала "Украина" в 2018 году. “Місія: краса“ не прибегает к пластической хирургии и не изнуряет героев диетами, поскольку команда проекта уверена – все, что нужно для красоты и счастья, уже есть внутри нас. Третий сезон шоу зрители увидели в марте.
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