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"Огонь!": София Хаджипантели показала фото в откровенном монокини

Комментариев: 1
Модель, которая известна благодаря своим густым бровям, впечатлила Сеть идеальной фигурой.

"Огонь!": София Хаджипантели показала фото в откровенном монокини
instagram.com/sophiahadjipanteli

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Греческая модель София Хаджипантели, которая известна своей эпатажностью, а "визитной карточкой" девушки называют ее густые сросшиеся брови, покорила Сеть эффектным снимком в купальнике. Архивное фото знаменитость добавила в Инстаграм. На нем София позирует в ярко-красном монокини с очень глубокими вырезами в области бедер. Образ дополняют яркий макияж, а также многочисленные украшения: серьги, золотой кулон, браслеты и крупные перстни. Волосы девушки подобраны наверх.

Давай выкопаем этого старичка ... 👩🏼‍💻, - подписала София.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let’s dig this oldie up... 👩🏼‍💻

Публикация от Sophia ☠️🧿🇨🇾 (@sophiahadjipanteli)

Поклонники оставили множество восторженных комментариев, в которых назвали Софию “горячей“, “эффектной“ и “необыкновенной“.

Ранее мы писали, что супермодель Ирина Шейк, показала, как проводит досуг с коллегой.

 

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Теги: София Хаджипантели, фото в купальниках, откровенные фото, модель
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  01.10.2019, 18:22
Оценка:  0
pусский
Я дико подрачил, бля!
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