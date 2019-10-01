Модель, которая известна благодаря своим густым бровям, впечатлила Сеть идеальной фигурой.

"Огонь!": София Хаджипантели показала фото в откровенном монокини instagram.com/sophiahadjipanteli

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Греческая модель София Хаджипантели, которая известна своей эпатажностью, а "визитной карточкой" девушки называют ее густые сросшиеся брови, покорила Сеть эффектным снимком в купальнике. Архивное фото знаменитость добавила в Инстаграм. На нем София позирует в ярко-красном монокини с очень глубокими вырезами в области бедер. Образ дополняют яркий макияж, а также многочисленные украшения: серьги, золотой кулон, браслеты и крупные перстни. Волосы девушки подобраны наверх.

Давай выкопаем этого старичка ... 👩🏼‍💻, - подписала София.

Поклонники оставили множество восторженных комментариев, в которых назвали Софию “горячей“, “эффектной“ и “необыкновенной“.

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