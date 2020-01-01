Нардеп и чемпион мира по греко-римской борьбе рассказал, как проходило его детство .

"Жили очень бедно", - Жан Беленюк откровенно о своем детстве Пресс-служба

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Чемпион мира по греко-римской борьбе, а теперь и депутат Верховной Рады, Жан Беленюк рассказал, что когда-то ему едва хватало денег на еду и одежду. В программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на канале "Украина" спортсмен откровенно признался о том, каким было его детство.

Жан Беленюк родился в интернациональной семье. Его мама – украинка, а папа – руандиец, однако спортсмен никогда не видел отца.

Он погиб в автокатастрофе по политическим мотивам, когда в Африке, в Руанде, были бурные времена. А так как мой отец был военнообязанным, он должен был ехать туда, – сказал Жан Беленюк на канале "Украина". – Когда отец улетел, мама была еще беременна.

В дальнейшем мама известного спортсмена так и не вышла замуж. Она очень любила отца своего ребенка.

В детстве Жана вместе с мамой воспитывала бабушка, которую он обожал. Однако жизнь их семьи в то время была непростой.

Я помню, что у нас было денег очень мало денег, поэтому бабушка постоянно штопала мне колготки в детском саду, и у меня были толстые заплаты на коленях, – вспоминает Жан в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях».

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Когда бабушка умерла, это был самый тяжелый момент в жизни будущего спортсмена.

Она сделала последний вздох на моих глазах, – сказал Жан. – У нее был инсульт. Моя бабушка была необыкновенным человеком. Я больше не видел людей с такой силой воли. Я это чувствовал, когда был ребенком. И она меня очень любила.

Он прекрасно знает, что такое бедность. Времена были нелегкие, поэтому Жану с детства пришлось помогать маме.

Уже с 13 лет я пытался самостоятельно зарабатывать деньги, чтобы помочь маме, – сказал Жан, – потому что в то время мы жили действительно очень бедно. Я помню, что мы ходили на секонд-хенд, имея 20 гривен, и могли там одеться.

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