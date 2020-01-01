"Спіймати Кайдаша": Виктор Жданов рассказал о сериале и своем персонаже

Премьера сериала состоится 2 марта на канале СТБ.

2 марта в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера сериала “Спіймати Кайдаша“ по повести Ивана Нечуй-Левицкого “Кайдашева семья“ и по сценарию украинского драматурга Наталки Ворожбит. Таких Кайдашей вы точно не видели!

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Один из главных героев проекта Виктор Жданов, который исполнил роль главы семьи Омелька Кайдаша, поделился впечатлениями о персонаже.

“Для меня Омелько очень комичный человек со своей драматичной историей. Каждый будет делать свои выводы, посмотрев наш сериал. Мне он нравится тем, что он очень простой. Со своей болью, любовью к жизни, жене и детям. Он очень колоритный, хороший персонаж. Мне бы хотелось, чтобы люди узнали себя в нем. А в нем очень много всего: доброта, простота, алкоголизм и белочка, которая постоянно приходит. Вопрос, который возник у меня и возникнет у зрителя: “Почему с ним это все случилось? Почему все это появилось?“ Не буду отвечать на этот вопрос заранее. Но надеюсь, это подвигнет людей пересмотреть свой образ жизни и историю. Думаю, для этого и написан этот персонаж“.

Виктор Жданов Пресс-служба

Виктор не скрывает, что перечитывал повесть перед съемками.

“Конечно, это школьная программа. И все мы читали “Кайдашевую семью“. Но школа – это школа. Другое мышление, ты молодой, занят другими вещами, тебе все равно на такие произведения. Уже в другими мыслями я перечитывал, когда предложили роль“, - делится Виктор.

"Спіймати Кайдаша" Пресс-служба

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