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С праздником: Кароль "ослепила" Сеть снимком в белье

Комментариев: 1
Певица добавила откровенное фото в нюдовом комплекте - подписчики наделали ей комплиментов.

С праздником: Кароль
С праздником: Кароль "ослепила" Сеть снимком в белье
instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль, которая обожает красивые дизайнерские наряды и по праву считается иконой стиля, решила, похоже, показать, что она хороша не только в одеже - но и без нее.

В Инстаграм артистка выставила фото в одном белье телесного цвета. Кароль сидит на полу, подобрав под себя одну согнутую ногу и упираясь руками в пол. Голова звезды заброшена назад, а глаза полуприкрыты. В центре внимания оказывается пышная грудь Кароль, которую выгодно подчеркивает мягкий бюстгальтер.

Фото артистка оставила без подписи.

С праздником: Кароль
С праздником: Кароль "ослепила" Сеть снимком в белье
instagram.com/tina_karol

Подписчики Тины пришли в восторг от горячего кадра и решили, что фото - подарок поклонникам к 14 февраля.

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  • Отвал всего, если честно. Чувствую себя очень лесбиянкой
  • Вот как нынче поздравляют с 14 февраля)))
  • Что за секс с утра пораньше?🔥 С праздником
  • И тебя Тина с Днём Святого ВаленТИНА❤️
  • Такой подарочек)))))
  • Оууууу Тина 🔥🔥🔥🔥Можно мне ослепнуть?🙈
  • Какая красивааяяяя🤤😍
  • Крутое фото - совершенно отсутствует чувство статичности. Создаётся ощущение, что Тина танцует, а не позирует. Круто🔥
  • Такая красивая 😻😻😻😻😻С праздником, родная ❤️❤️❤️
  • собственно,мы дождались ню, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тину Кароль заподозрили в романе с Остапчуком.

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Теги: Тина Кароль, фото в белье, откровенные снимки звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Кайдаш    14.02.2020, 13:22
Оценка:  0
Кайдаш
Ну и шо в этой еврейской тушке особенного?
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