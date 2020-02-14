Певица добавила откровенное фото в нюдовом комплекте - подписчики наделали ей комплиментов.

С праздником: Кароль "ослепила" Сеть снимком в белье instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль, которая обожает красивые дизайнерские наряды и по праву считается иконой стиля, решила, похоже, показать, что она хороша не только в одеже - но и без нее.

В Инстаграм артистка выставила фото в одном белье телесного цвета. Кароль сидит на полу, подобрав под себя одну согнутую ногу и упираясь руками в пол. Голова звезды заброшена назад, а глаза полуприкрыты. В центре внимания оказывается пышная грудь Кароль, которую выгодно подчеркивает мягкий бюстгальтер.

Фото артистка оставила без подписи.

С праздником: Кароль "ослепила" Сеть снимком в белье instagram.com/tina_karol

Подписчики Тины пришли в восторг от горячего кадра и решили, что фото - подарок поклонникам к 14 февраля.

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Отвал всего, если честно. Чувствую себя очень лесбиянкой

Вот как нынче поздравляют с 14 февраля)))

Что за секс с утра пораньше?🔥 С праздником

И тебя Тина с Днём Святого ВаленТИНА❤️

Такой подарочек)))))

Оууууу Тина 🔥🔥🔥🔥Можно мне ослепнуть?🙈

Какая красивааяяяя🤤😍

Крутое фото - совершенно отсутствует чувство статичности. Создаётся ощущение, что Тина танцует, а не позирует. Круто🔥

Такая красивая 😻😻😻😻😻С праздником, родная ❤️❤️❤️

собственно,мы дождались ню, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тину Кароль заподозрили в романе с Остапчуком.

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