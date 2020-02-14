С праздником: Кароль "ослепила" Сеть снимком в белье
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Украинская певица Тина Кароль, которая обожает красивые дизайнерские наряды и по праву считается иконой стиля, решила, похоже, показать, что она хороша не только в одеже - но и без нее.
В Инстаграм артистка выставила фото в одном белье телесного цвета. Кароль сидит на полу, подобрав под себя одну согнутую ногу и упираясь руками в пол. Голова звезды заброшена назад, а глаза полуприкрыты. В центре внимания оказывается пышная грудь Кароль, которую выгодно подчеркивает мягкий бюстгальтер.
Фото артистка оставила без подписи.
Подписчики Тины пришли в восторг от горячего кадра и решили, что фото - подарок поклонникам к 14 февраля.
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- Отвал всего, если честно. Чувствую себя очень лесбиянкой
- Вот как нынче поздравляют с 14 февраля)))
- Что за секс с утра пораньше?🔥 С праздником
- И тебя Тина с Днём Святого ВаленТИНА❤️
- Такой подарочек)))))
- Оууууу Тина 🔥🔥🔥🔥Можно мне ослепнуть?🙈
- Какая красивааяяяя🤤😍
- Крутое фото - совершенно отсутствует чувство статичности. Создаётся ощущение, что Тина танцует, а не позирует. Круто🔥
- Такая красивая 😻😻😻😻😻С праздником, родная ❤️❤️❤️
- собственно,мы дождались ню, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Тину Кароль заподозрили в романе с Остапчуком.
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