16 февраля на канале 1+1 выйдет последний выпуск этапа слепых прослушиваний.

"Голос країни-10": где и когда смотреть пятый выпуск онлайн instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 16 февраля, состоится пятый эфир юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“. На канале 1+1 выйдет последний выпуск этапа слепых прослушиваний.

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В этом году за лучших вокалистов страны борются пять судей: Тина Кароль, Дан Балан, MONATIK и Потап, который разделил судейское кресло со своей супругой Настей Каменских.

Напомним, что по результатам четырех эфиров участниками шоу стали следующие вокалисты:

Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис, Евгений Анишко, Чуань Юнь Сюй, Индира Эдильбаева, Карина Альберьяни.

Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис, Евгений Анишко, Чуань Юнь Сюй, Индира Эдильбаева, Карина Альберьяни. Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Руслана Калашникова, Николай Свид.

Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Руслана Калашникова, Николай Свид. Команда Тины Кароль: Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх, Максим Гара, Юрий Самовилов, Нурсултан Шатирханули, Дарья Полоротова, Артем Семенов.

Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх, Максим Гара, Юрий Самовилов, Нурсултан Шатирханули, Дарья Полоротова, Артем Семенов. Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Роман, Елизавета Криворучко, Сергей Асафатов, Марко Квитка, Лида Ли, Руслан Опанасенко, Владислав Семенов, Ася Хорошун, Екатерина Чемезова, Мария Щербак.

Смотрите чем будет удивлять пятый выпуск “Голосу країни-10“ от 16.02.2020:

Как прошел четвертый выпуск юбилейного десятого сезона шоу “Голос країни“ можно посмотреть здесь.

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