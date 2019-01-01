Владимир Остапчук добавил в свою Сториз забавную картинку в виде переписки в Сети.

Кароль узнала об измене Балана и "закрутила" с Остапчуком? - шоумен прокомментировал слухи Скриншот с видео

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В последние несколько месяцев имя телеведущего, шоумена Владимира Остапчука буквально не исчезает из заголовков публикаций, а все из-за его громкого развода с переводчицей Еленой Войченко. Масла в огонь поддала и сама Елена, дав интервью, в котором сообщила, что Остапчук постоянно ей изменял.

После такого заявления - СМИ не просто продолжили освещать жизнь Остапчука во всех возможных аспектах, но и нашли предполагаемую “разлучницу“. Однако, в этом океане сенсаций затесалась еще одна - буквально всем сенсациям сенсация: на днях роман с Остапчуком приписали певице, тренеру “Голоса страны“ Тине Кароль.

Дело в том, что Тина первой повернулась к Остапчуку, когда он в шутку пришел на “Слепые прослушивания“ и даже станцевала под его песню. Однако, “догадливые“ пользователи Сети тут же нашли еще одно “доказательство“ романа звезд - дескать, Тина узнала о романе молдавского исполнителя Дана Балана, которого ей давненько поклонники прочат в мужья, с харьковской студенткой - и тут же переключилась на Остапчука.

После “измены“ Дана Балана Тина Кароль переключилась на разведенного Владимира Остапчука - видео, - написали в Сети.

Кароль никак не отреагировала на подобное “разоблачение“, а вот Остапчук добавил в сториз картинку, в которой показал свою реакцию на “сенсацию“ многочисленными смеющимися смайлами.

Кароль узнала об измене Балана и "закрутила" с Остапчуком? - шоумен прокомментировал слухи instagram.com/vova_ostapchuk

Ранее мы писали, что в Сети рассекретили любовницу Остапчука.

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