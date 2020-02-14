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Энрике Иглесиас показал фото с новорожденным малышом

Комментариев: 1
Певец выставил снимок из роддома с трогательной подписью.

Энрике Иглесиас показал фото с новорожденным малышом
Энрике Иглесиас показал фото с новорожденным малышом
instagram.com/enriqueiglesias

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В День Валентина каждый поздравляет любимых по-своему. Испанский певец Энрике Иглесиас поздравил подписчиков, показав новорожденного третьего ребенка от российской теннисистки, модели Анны Курниковой. В Инстаграм артист выставил фото с дочкой на руках, дополнив публикацию трогательной надписью. Также Энрике рассекретил дату рождения малышки - она появилась на свет уже 2 недели назад.

Мое Солнце 01.30.2020, - написал счастливый отец.

Энрике Иглесиас показал фото с новорожденным малышом
Энрике Иглесиас показал фото с новорожденным малышом
instagram.com/enriqueiglesias

К слову, о том, что Анна и Энрике вновь стал родителями, сообщил брат артиста - певец Хулио Иглесиас-младший во время интервью на на чилийском радио ADN. Ведущие попросили прокомментировать Хулио слухи о беременности Курниковой. Артист признался, что это правда. 

Ранее мы писали, что в Мила Йовович показала новорожденную дочь.

 

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Теги: Энрике Иглесиас, дети звезд, роддом, Анна Курникова
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Предаторр    14.02.2020, 10:56
Оценка:  0
Предаторр
Нашёл чем хвастаться!Ведь отец этого ребёнка Шнур!
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