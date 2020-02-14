Певец выставил снимок из роддома с трогательной подписью.

Энрике Иглесиас показал фото с новорожденным малышом instagram.com/enriqueiglesias

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В День Валентина каждый поздравляет любимых по-своему. Испанский певец Энрике Иглесиас поздравил подписчиков, показав новорожденного третьего ребенка от российской теннисистки, модели Анны Курниковой. В Инстаграм артист выставил фото с дочкой на руках, дополнив публикацию трогательной надписью. Также Энрике рассекретил дату рождения малышки - она появилась на свет уже 2 недели назад.

Мое Солнце 01.30.2020, - написал счастливый отец.

Энрике Иглесиас показал фото с новорожденным малышом instagram.com/enriqueiglesias

К слову, о том, что Анна и Энрике вновь стал родителями, сообщил брат артиста - певец Хулио Иглесиас-младший во время интервью на на чилийском радио ADN. Ведущие попросили прокомментировать Хулио слухи о беременности Курниковой. Артист признался, что это правда.

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