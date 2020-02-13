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Во дает!: Мисс Украина сфотографировалась с обнаженным бюстом

Комментариев: 2
Леонила Гузь поделилась "горячим фото" и взбудоражила Сеть.

Во дает!: Мисс Украина сфотографировалась с обнаженным бюстом
Во дает!: Мисс Украина сфотографировалась с обнаженным бюстом
instagram.com/leonila.guz

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Победительница конкурса красоты “Мисс Укаина-2018“, модель 21-летняя Леонила Гузь взбудоражила Сеть откровенным снимком. В Инстаграм девушка добавила кадр с отдыха, на котором позирует в пикантном купальнике. На девушке - черные трусики, поверх которых повязано парео, а "бюстгальтер" состоит из нескольких цепочек, обрамляющих грудь. Оголенные прелести Леонила прикрывает руками.

Смейся Лео)))
Главное, не опускай руки)) 🤣🤣🤣
#backstage, - пошутила девушка.

Во дает!: Мисс Украина сфотографировалась с обнаженным бюстом
Во дает!: Мисс Украина сфотографировалась с обнаженным бюстом
instagram.com/leonila.guz

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В Сети пришли в восторг от столь горячего снимка. Подписчики пошутили, что Лео, похоже, смелая девушка.

  • Красиво )) хоть улыбка конечно такая - фейковая))
  • Руки вверх 😁👍
  • Made in Ukraine with love.❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  • Откройся👏🔥
  • Во даёт,молодец🔥🔥🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, кто победил в конкурсе Мисс Украина-2019.

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Теги: Леонила Гузь, топлес, откровенные фото
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  13.02.2020, 16:43
Оценка:  0
pусский
Фу, даже вареник не показала!
гость  (аноним)  13.02.2020, 15:24
Оценка:  +1
гость
Мисс обвисшие сиськи
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