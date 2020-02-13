Во дает!: Мисс Украина сфотографировалась с обнаженным бюстом
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Победительница конкурса красоты “Мисс Укаина-2018“, модель 21-летняя Леонила Гузь взбудоражила Сеть откровенным снимком. В Инстаграм девушка добавила кадр с отдыха, на котором позирует в пикантном купальнике. На девушке - черные трусики, поверх которых повязано парео, а "бюстгальтер" состоит из нескольких цепочек, обрамляющих грудь. Оголенные прелести Леонила прикрывает руками.
Смейся Лео)))
Главное, не опускай руки)) 🤣🤣🤣
#backstage, - пошутила девушка.
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В Сети пришли в восторг от столь горячего снимка. Подписчики пошутили, что Лео, похоже, смелая девушка.
- Красиво )) хоть улыбка конечно такая - фейковая))
- Руки вверх 😁👍
- Made in Ukraine with love.❤️❤️❤️❤️❤️❤️
- Откройся👏🔥
- Во даёт,молодец🔥🔥🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, кто победил в конкурсе Мисс Украина-2019.
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