Леонила Гузь поделилась "горячим фото" и взбудоражила Сеть.

Во дает!: Мисс Украина сфотографировалась с обнаженным бюстом instagram.com/leonila.guz

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Победительница конкурса красоты “Мисс Укаина-2018“, модель 21-летняя Леонила Гузь взбудоражила Сеть откровенным снимком. В Инстаграм девушка добавила кадр с отдыха, на котором позирует в пикантном купальнике. На девушке - черные трусики, поверх которых повязано парео, а "бюстгальтер" состоит из нескольких цепочек, обрамляющих грудь. Оголенные прелести Леонила прикрывает руками.

Смейся Лео)))

Главное, не опускай руки)) 🤣🤣🤣

#backstage, - пошутила девушка.

Во дает!: Мисс Украина сфотографировалась с обнаженным бюстом instagram.com/leonila.guz

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В Сети пришли в восторг от столь горячего снимка. Подписчики пошутили, что Лео, похоже, смелая девушка.

Красиво )) хоть улыбка конечно такая - фейковая))

Руки вверх 😁👍

Made in Ukraine with love.❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Откройся👏🔥

Во даёт,молодец🔥🔥🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, кто победил в конкурсе Мисс Украина-2019.

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