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Дженнифер Энистон отметила 51-летие откровенной фотосессией

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Звезда приняла участие в съемке для журнала и дала откровенное интервью .

Дженнифер Энистон отметила 51-летие откровенной фотосессией
Дженнифер Энистон отметила 51-летие откровенной фотосессией
instagram.com/jenniferaniston

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Американская актриса Дженнифер Энистон, которая на днях отпраздновала свой 51 день рождения, приняла участие в откровенной фотосессии. Кадры яркой съемки появились в Инстаграм звезды. Она позирует в пикантном платье с разрезами, а также в растегнутой “косухе“, надетой к трусикам и сапогам-ботфортам. Также Энистон появилась на одной из фото в розовом шелковом бюстгальтере. Один из снимков стал обложкой журнала interviewmag. В описании к фото именинница отметила, что съемка приурочена к ее Дню рождения и что интервью, которое она дала журналу, оказалось “совсем не страшным“.

Спасибо @interviewmag за этот сюрприз ко дню рождения. Я понятия не имела, что это выйдет сегодня. Чувствую гордость и честь праздновать с этим подарком. Благодарю глянец за празднование красоты женщины в любом возрасте... оказывается, 51 довольно весело. И спасибо @nickkharamis, @ melzy917, @alique_studio, @mrchrismcmillan, @gucciwestman - и моей сестре и “собутыльнице“ Сандре Баллок за то, что они говорили со мной обо всем, о чем, черт возьми, мы с ней говорили. Я люблю тебя так сильно. 🥰🥳, - написала звезда.

Дженнифер Энистон отметила 51-летие откровенной фотосессией
Дженнифер Энистон отметила 51-летие откровенной фотосессией
instagram.com/jenniferaniston

Дженнифер Энистон отметила 51-летие откровенной фотосессией
Дженнифер Энистон отметила 51-летие откровенной фотосессией
instagram.com/jenniferaniston

Дженнифер Энистон отметила 51-летие откровенной фотосессией
Дженнифер Энистон отметила 51-летие откровенной фотосессией
instagram.com/jenniferaniston

Дженнифер Энистон отметила 51-летие откровенной фотосессией
Дженнифер Энистон отметила 51-летие откровенной фотосессией
instagram.com/jenniferaniston

Ранее мы писали, что Дженифер Энистон не пригласила мать на свадьбу. 

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Теги: Дженифер Энистон, откровенные фото, день рождния звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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