Вслед за Энистон: Звезда "Друзей" Мэттью Перри создал аккаунт в Instagram

Исполнитель роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья" завел страницу в Instagram.

Известный канадско-американский актер и сценарист Мэттью Перри впервые зарегистрировался в популярной соцсети Instagram. Исполнитель роли Чендлера Бинга в сериале “Друзья“ пока не опубликовал ни одного фото, однако на его аккаунт уже подписались 1,8 млн пользователей Сети.

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Сам же 50-летний артист подписался на 21 друга, в том числе на Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта Леблана и Дэвида Швиммера.

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Отметим, что Кудроу первой поздравила Перри с созданием профиля в Instagram. Так, на своей странице 56-летняя актриса опубликовала архивное фото с Мэттью.

“Наконец-то! Ура! Не могу поверить своим глазах. Добро пожаловать в Instagram“, - подписала снимок Лиза.

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А Дженнифер Энистон и Кортни Кокс оставили комментарии под этой публикацией.

“Ура, Мэтти. Ты не мог подождать еще дольше?“, - пошутила Энистон.

“Да, Мэтти!“, - обрадовалась Кокс.

Напомним, ранее Кортни Кокс запостила архивное фото со съемок последней серии “Друзей“.

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