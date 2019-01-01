Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кортни Кокс запостила архивное фото со съемок последней серии "Друзей"

Комментариев: 0
Актриса посвятила публикацию 16-й годовщине со дня окончания съемок ситкома "Друзья".
Кортни Кокс запостила архивное фото со съемок последней серии "Друзей"
Кортни Кокс запостила архивное фото со съемок последней серии "Друзей"
instagram.com/courteneycoxofficial

Известная американская актриса Кортни Кокс поделилась с поклонниками редкой фотографией со съемок последнего эпизода культового сериала “Друзья“ 23 января 2004 года.

Читай также: Актрисы сериала “Друзья“ показали, как вместе развлекаются в выходные

В честь 16-й годовщины исполнительница роли Моники опубликовала в Инстаграм снимок, где она вместе со своими коллегами по ситкому - Лизой Кудроу, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Дэвидом Швиммером и Мэттом ЛеБланом, сидит за праздничным столом.

“Тайный ужин перед записью “Последней вечеринки“ 23 января 2004 года“, - подписала архивный кадр Кортни Кокс.

Скриншот

Ранее сообщалось, что звезда “Друзей“ Кортни Кокс показала страстный поцелуй с бойфрендом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кортни Кокс, Друзья
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь