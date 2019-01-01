Кортни Кокс запостила архивное фото со съемок последней серии "Друзей"

Актриса посвятила публикацию 16-й годовщине со дня окончания съемок ситкома "Друзья".

Известная американская актриса Кортни Кокс поделилась с поклонниками редкой фотографией со съемок последнего эпизода культового сериала “Друзья“ 23 января 2004 года.

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В честь 16-й годовщины исполнительница роли Моники опубликовала в Инстаграм снимок, где она вместе со своими коллегами по ситкому - Лизой Кудроу, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Дэвидом Швиммером и Мэттом ЛеБланом, сидит за праздничным столом.

“Тайный ужин перед записью “Последней вечеринки“ 23 января 2004 года“, - подписала архивный кадр Кортни Кокс.

Скриншот

Ранее сообщалось, что звезда “Друзей“ Кортни Кокс показала страстный поцелуй с бойфрендом.

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