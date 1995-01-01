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50-летний актер "Друзей" Мэттью Перри закрутил роман с 28-летней девушкой - СМИ

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Папарацци засняли Перри во время прогулки с Молли Хервиц.
50-летний актер "Друзей" Мэттью Перри закрутил роман с 28-летней девушкой - СМИ
50-летний актер "Друзей" Мэттью Перри закрутил роман с 28-летней девушкой - СМИ
Getty Images

У популярного американского актера, наиболее известного по роли Чендлера в сериала “Друзья“, Мэттью Перри появилась новая возлюбленная. Об этом пишет The Sun.

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Как сообщает издание, избранницей знаменитости стала Молли Хервиц, которая младше Перри на 22 года. Девушка также связана с киноиндустрией. Она занимается поиском новых актеров и их продюсированием.

Кроме того, журналисты выяснили, что Мэттью и Молли встречаются уже несколько месяцев. Они вместе отпраздновали Рождество в компании общих друзей. Также СМИ опубликовало несколько фотографий с прогулки пары. 

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Отметим, что Мэттью Перри никогда не был женат. Самые длинные отношения у него были с актрисами Джулией Робертс (1995 по 1996 год) и Лиззи Каплан (с 2006 по 2012 год).

Ранее сообщалось, что звезда “Друзей“ Кортни Кокс показала страстный поцелуй с бойфрендом.

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Теги: Друзья, Мэттью Перри
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Источник: thesun.co.uk

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