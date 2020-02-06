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"Розенко не ревнует?": Елена-Кристина Лебедь засветилась в компании голого мужчины

Комментариев: 1
Звезда проекта "Аферисты в Сетях" заинтриговала новым фото со съемок.
"Розенко не ревнует?": Елена-Кристина Лебедь засветилась в компании голого мужчины
"Розенко не ревнует?": Елена-Кристина Лебедь засветилась в компании голого мужчины
instagram.com/elena_kristina_lebed

Известная тележурналистка, звезда программы “Аферисты в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь в очередной раз предложила подписчикам оценить ее чувство юмора.

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На этот раз знаменитость опубликовала в Инстаграм откровенное фото, где она позирует в компании обнаженного мужчины. На кадре Елена запечатлена в купальнике, а ее неизвестный спутник - в нижнем белье. Лицо парня ведущая решила скрыть.

В описании к снимку Елена-Кристина намекнула, что фото было сделано во время съемок пятого сезона проекта “Аферисты в Сетях“.

“Народ, нужно ваша помощь для справедливости )) Какой конец фразы смешней (1,2,3), если начало такое: ФОТКИ С ТУРЦИИ НА ТЕЛЕФОНЕ НАДО СОХРАНИТЬ! ПОТОМУ ЧТО... 1) там остались фотки с Сулейманом 2) я их не все выставила в Инстаграмм 3) Турция меня еще раз не выдержит. А фотка поста - спойлер пятого сезона “Аферисты в сетях“, - с юмором написала Лебедь.

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“А Розенко не ревнует?“, “Кристи, когда Аферисты в сетях? Я уже соскучилась, хочется вновь посмотреть на твою неймоверную актерскую игру и чувство юмора!!!“, “На Сулеймана явно не похож)“, “Когда будут новые выпуски?)“, - пишут в комментариях.

Ранее Елена-Кристина Лебедь показала фото в купальнике.

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Теги: Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Boxerogos    06.02.2020, 14:49
Оценка:  -1
Boxerogos
Розенко?Так ведь он же хронический пассивный педеpacт!
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