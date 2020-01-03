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Елена-Кристина Лебедь показала фото в купальнике

Комментариев: 3
Ведущая "Аферистов в Сетях" поделилась пляжным фото.
Елена-Кристина Лебедь показала фото в купальнике
Елена-Кристина Лебедь показала фото в купальнике
instagram.com/elena_kristina_lebed

Звезда Нового канала, ведущая программы “Аферисты в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь вместе со своим возлюбленным бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко отправилась на новогодние праздники за границу.

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Каждый день девушка постит романтические и солнечные кадры с отдыха. А недавно Лебедь поделилась пляжным снимком. Так, на официальной странице Лебедь в Instagram появилось фото, где она позирует на берегу моря в черном купальнике. В описании к яркому кадру Елена-Кристина предложила поклонникам отгадать, в какой стране она сейчас находится.

“2-е января: морозно, местами к обеду +30. Холодец растаял, оливье загорает, ёлка в джакузи - Новый год удался. Кто угадает, какая страна - подписка и лайк“, - написала звезда.

Скриншот

Пользователи Сети принялись активно писать название стран, где, по их мнению, сейчас отдыхают Лебедь и Розенко.  

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“Бразилия“, “Шри-Ланка“, “Испания“, “Азербайджан“, “Грузия“, “Тунис“, “Мексика)“, “Куба?“, “Таиланд“, “Турция“, “Египет?“, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Елена-Кристина Лебедь поделилась солнечным фото с бойфрендом-политиком.

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Теги: Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  03.01.2020, 10:29
Оценка:  0
гость
зачем я это увидел......
Анорексия ведь лечится! что с ней не так, почему???????? Паша нагодуй жінку
гость  (аноним)  03.01.2020, 10:20
Оценка:  0
гость
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Путин-Xyйло    03.01.2020, 10:13
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
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