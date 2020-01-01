Елена-Кристина Лебедь показала, как развлекается с Розенко на Кубе

Звезда проекта "Аферисты в Сетях" вместе с Павлом Розенко отдыхает в Республике Куба.

Известная тележурналистка, звезда программы “Аферисты в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь порадовала поклонников очередными солнечными кадрами с отдыха. Знаменитость вместе с возлюбленным, бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко отправилась на новогодние праздники в Кубу.

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Так, на днях Лебедь решила опубликовать подборку кадров из путешествия и рассказать, чем Куба отличается от Украины. По словам звезды, на Острове Свободы в магазинах пустые полки. Даже влажные салфетки сложно найти. Однако там изобилие алкоголя. Также Елена-Кристина отметила, что кубинцы готовят всю еду с чесноком, даже десерты.

Ведущая призналась, что в Кубе нет пробок на дорогах, потому что почти нет автомобилей. Кроме того, девушка рассказала, как одеваются местные женщины.

“Ох, эта жизнерадостная цветущая Куба!! Конечно, без аренды авто мы бы не увидели и половины)) Конечно, там нет сервиса и даже влажные салфетки - проблема! нет в продаже! Лучше взять 10 пачек из дома. Конечно, в магазине выбор - пустые полки, фасоль, томаты, пустые полки, сок один-апельсиновый, алкоголь- изобилие!!!) Конечно, очереди везде, даже на заправке!! Конечно, еда - ВСЯ С ЧЕСНОКОМ! Даже тыквенный десерт. Куча кафешек, в которых нет даже меню)) Просто есть рыба, мясо, креветки - как это будет выглядеть - сюрприз. Зато порции - пол-ведра. Конечно, шоппинг - голливудский. Самый большой ТЦ в столице Гавана - 5 магазинов спортодежды и детских товаров. Плюс один - “Дженифер“)) Но!! Весь ТЦ - в нереальных картинах!! Завораживающих! Да, местные дамы предпочитают спортодежду: лосины и топики. В общем, все в облипочку)) чтобы подчеркнуть свои «гитары». Да, кокосы и ананасы там действительно сладющие и сочнющие)) Зато местные апельсины - кислятина)) Да, на дорогах нет пробок, потому что почти нет машин)) Старенькие Жигули, Москвичи и флагманы дорожного трафика - ретро-автомобили под туристов. Нереальных расцветок и моделей))“.

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Настоящей проблемой для Лебедь стало отсутствие вай-фая. По словам знаменитости, интернет доступен только по специальным карточкам. А в некоторых заведениях принято вешать таблички “у нас нет вайфая, чтобы вы говорили друг с другом“. Несмотря на все неудобства Елене-Кристине понравился “вечнозеленый рай“ Куба.

Да, с Интернетом - жопа))) Волшебная жопа))) Он - по карточкам!)) Но!! Найти точку вай-фая - это веселый квест. Со временем мы научились распознавать - где толпа людей, уткнувшихся в телефон - там Wifi)) НО!! Из-за того, что в такие точки сбегаются все жители города и все туристы - Wifi там “очень извиняющийся“: извините, ну как могу, да, без картинок, да, не можете обновить ФБ, ну так и идите вы к черту)) Или в кафе)) Да, в кафе тоже нет вайфая)) Там даже принято вешать таблички “у нас нет вайфая, чтобы вы ГОВОРИЛИ друг с другом“)) Потому в кафешках - шум и гам, но очень приятный, атмосферный, колоритный)) Особенно круто, когда выступают живые группы - мы часто попадали)) Ух и голосищи у кубинцев - закачаешься!))) Да, еще бы про океан и искусство. Но это реально отдельная история - для отдельного поста!! А вообще, Куба - это вечнозеленый рай!)) И да - иногда очень даже хорошо, что рай - без вайфая“

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