Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Сильный мэн: Юрий Горбунов застыл в позе йоги и покорил Сеть

Комментариев: 0
Телеведущий выставила кадр, на котором стоит в планке на одной ноге.

Сильный мэн: Юрий Горбунов застыл в позе йоги и покорил Сеть
Сильный мэн: Юрий Горбунов застыл в позе йоги и покорил Сеть
instagram.com/gorbunovyuriy

Читай также: В Сети показали самую первую совместную обложку Горбунова и Осадчей

Популярный телеведущий, продюсер Юрий Горбунов продемонстрировал подписчикам свой очередной талант, о котором не единожды упоминала его супруга ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая. В Инстаграм Юрий выставил фото, на котором запечатлен во время занятий йогой. Телеведущий стоит в "планке", оторвав от пола одну ногу. Горбунов занимается в просторной комнате, постелив каремат на роскошный светлый ковер. Одет йога-практик в черную футболку и шорты.

Не то чтобы сильно напрягся, но и не расслабился! 😇 # йога #yogalife #yogaforewer, - подписал снимок Горбунов.

скриншот

Пользователи Сети пришли в восторг от фото телеведущего и отметили, что он весьма и весьма "сильный мэн".

Ранее мы писали, что Катя Осадчая поздравила супруга с годовщиной.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Юрий Горбунов, йога, тренировки звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь