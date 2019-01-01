Телеведущий выставила кадр, на котором стоит в планке на одной ноге.

Сильный мэн: Юрий Горбунов застыл в позе йоги и покорил Сеть instagram.com/gorbunovyuriy

Читай также: В Сети показали самую первую совместную обложку Горбунова и Осадчей

Популярный телеведущий, продюсер Юрий Горбунов продемонстрировал подписчикам свой очередной талант, о котором не единожды упоминала его супруга ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая. В Инстаграм Юрий выставил фото, на котором запечатлен во время занятий йогой. Телеведущий стоит в "планке", оторвав от пола одну ногу. Горбунов занимается в просторной комнате, постелив каремат на роскошный светлый ковер. Одет йога-практик в черную футболку и шорты.

Не то чтобы сильно напрягся, но и не расслабился! 😇 # йога #yogalife #yogaforewer, - подписал снимок Горбунов.

скриншот

Пользователи Сети пришли в восторг от фото телеведущего и отметили, что он весьма и весьма "сильный мэн".

Ранее мы писали, что Катя Осадчая поздравила супруга с годовщиной.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.