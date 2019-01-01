В Сети показали самую первую совместную обложку Горбунова и Осадчей

Журнал "Viva!" опубликовал архивное фото ведущих в честь их третьей годовщины свадьбы.

В понедельник, 3 февраля, ведущие канала 1+1 и звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили третью годовщину свадьбы. В честь праздника журнал “Viva!“ решил показать кадр из первой официальной фотосессии пары.

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Так, в Инстаграм-аккаунте глянца появилось фото, где Юрий и Катя позируют на диване. Горбунов одет в черный костюм и белую рубашку, а Осадчая - в кружевное красное платье. Это фото украсило обложку номера “Viva!“ за 28 февраля 2017 года. Именно тогда супруги впервые дали интервью, в котором рассказали о своих отношениях и рождении сына Ивана.

“Цією обкладинкою журналу Viva! у 2017 році Катя Осадча та Юрій Горбунов вперше публічно заявили про своє кохання. А сьогодні вже три роки, як вони офіційно у шлюбі. Рівно стільки ж скоро виповниться їхньому сину Івану 😊 Вітаємо зіркове подружжя з річницею весілля!“, - говорится в публикации.

Скриншот

Ранее сообщалось, что Юрий Горбунов впервые рассказал, как отпраздновал свадьбу с Катей Осадчей.

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