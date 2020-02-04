Телеведущая снялась без бюстгальтера для фото в iTunes.

Сама оделась: Леся Никитюк засветила грудь в откровенной фотосессии instagram.com/lesia_nikituk/

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая в последнее время часто демонстрирует стильные образы в ярких нарядах, в том числе и довольно откровенных, снялась без нижнего белья. В Инста-сториз ведущая показала, как готовится к профессиональной фотосессии для он-лайн ресурса iTunes. Леся позирует в темных брюках и расстегнутом черном пиджаке, под котором нет бюстгальтера. Образ дополнили яркий макияж и волосы, уложенные мягкими волнами.

Макияж сама-делала, косы - сама-крутила и сама оделась, чтобы сделать фотку в iTunes, - говорит в кадре Леся.

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Кроме того, в Инстаграм Никитюк добавила тизер нового сезона шоу “Хто проти блондинок“, в котором появляется в образе жрицы в ярко-красном одеянии.

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