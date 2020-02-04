Артистка выставила кадр фотосессии в пиджаке на голое тело.

Горячая скромность: Тина Кароль засветила грудь в пикантном наряде instagram.com/tina_karol

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Певица Тина Кароль, которая частенько радует поклонников яркими фотосессиями, покорила Сеть пикантным снимком. В Инстаграм артистка добавила фото, на котором позирует в черном пиджаке на голое тело - откровенный наряд распахивается на груди, почти обнажая "интимные" части тела звезды. Яркий образ дополняют неизменная красная помада Кароль и многочисленные кольца на пальцах, а также серьги и браслет. Судя по хештегу, столь пикантный снимок был сделан в рамках рекламной компании бренда драгоценностей.

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Подписчики Тины похвалили фото, однако, подметили, что глаза звезды выглядят очень грустными.

Сколько грусти в глазах... но какая изящность и элегантность! Любить можно только за одни глаза🔥

Шикарнааая🔥🤤😻

Тин, ты прекрасна 😌😻❤️

Смотрим в глаза! 🙊🥵

Это так шикарно😍 красоточка

МУЗА🌟🌟🌟🌟🌟!!!!, - написали в Сети.

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