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Горячая скромность: Тина Кароль засветила грудь в пикантном наряде

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Артистка выставила кадр фотосессии в пиджаке на голое тело.

Горячая скромность: Тина Кароль засветила грудь в пикантном наряде
Горячая скромность: Тина Кароль засветила грудь в пикантном наряде
instagram.com/tina_karol

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Певица Тина Кароль, которая частенько радует поклонников яркими фотосессиями, покорила Сеть пикантным снимком. В Инстаграм артистка добавила фото, на котором позирует в черном пиджаке на голое тело - откровенный наряд распахивается на груди, почти обнажая "интимные" части тела звезды. Яркий образ дополняют неизменная красная помада Кароль и многочисленные кольца на пальцах, а также серьги и браслет. Судя по хештегу, столь пикантный снимок был сделан в рамках рекламной компании бренда драгоценностей.

скриншот

Подписчики Тины похвалили фото, однако, подметили, что глаза звезды выглядят очень грустными.

  • Сколько грусти в глазах... но какая изящность и элегантность! Любить можно только за одни глаза🔥
  • Шикарнааая🔥🤤😻
  • Тин, ты прекрасна 😌😻❤️
  • Смотрим в глаза! 🙊🥵
  • Это так шикарно😍 красоточка
  • МУЗА🌟🌟🌟🌟🌟!!!!, - написали в Сети.

Ранее мы писали, как прошел 3 выпуск 10 сезона “Голоса страны“.

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Теги: Тина Кароль, грудь, наряды звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
ТТ69    04.02.2020, 12:18
Оценка:  0
ТТ69
что еще засветила и чем очаровала стареющая курица либерман
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