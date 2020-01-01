Ведущая запостила фото в купальнике и в шутку указала, что кадр сделала в Хмельницком.

"А это точно в Хмельницком?": Леся Никитюк показала пляжное фото instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать поклонников пикантными фотографиями с отдыха. Недавно звезда отправилась в отпуск в Абу-Даби, ОАЭ. Однако сегодня в соцсети артистка запостила пляжное фото, где указала геолокацией родной город Хмельницький.

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Так, на странице Никитюк появился снимок, где она в красном купальнике сидит на песке у воды. При этом одной рукой ведущая прячет глаза от яркого солнца.

“А в Хмельницком погода роскошная😆 Всім гарного тижня“, - написала Леся.

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Многие подписчики поддержали шутку знаменитости. Другие же обратили внимание на стройную фигуру Никитюк.

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“Ух роскошная ты“, “Може після обіду і до Львова така погода прийде“, “Идеальная!“, “Боже, яка красіва жіночка“, “На льду попкою, смело“, “Це хіба в Хмельницькому?“, “Де така локація в Хмельницькому?“, “Ого у нас ще не таке тепло“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Леся Никитюк поразила длинными ногами на постельном фото.

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