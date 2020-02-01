Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Спасательница Малибу": Леся Никитюк засветила грудь в мокром платье

Комментариев: 2
Ведущая Нового канала поделилась пляжным фото.
"Спасательница Малибу": Леся Никитюк засветила грудь в мокром платье
"Спасательница Малибу": Леся Никитюк засветила грудь в мокром платье
instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых популярных ведущих Украины, звезда Нового канала Леся Никитюк поразила подписчиков новой фотографией с отдыха в Абу-Даби, ОАЭ.

Читай также: Сама себя сфоткала: Никитюк показала откровенный снимок

На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала эффектный снимок, где она позирует в воде в мокром платье ярко-зеленого цвета.

“Хотілося б написати Это моя круизная коллекция #samaшила которая скоро завоюет мир!!! Оооо вже написала“, - забавно подписала кадр Никитюк.

скриншот

Отметим, что под наряд Леся решила не надевать бюстгальтер. Поэтому подписчики звезды активно обсуждали ее грудь в комментариях.

Читай также: "Беременна?": Леся Никитюк показала округлившийся живот

“Жіночко, у вас щось торчить“, “Куди тi мужики дивляться? Он яка краса“, “Сочная!)))“, “Цвет платья тебе идет, но грудь не должна быть видной!“, “Просто Богиня))“, “Рятувальниця Малібу“, “Сосочки секс“, “Кадр из “Джеймс Бонд- агент 007“, “Как всегда, шикарная и идеальная“, “Мы тебя полюбили, ибо у тебя сосочки выглядывали“, “Надо сиськи подкачать“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Леся Никитюк поразила длинными ногами на постельном фото.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  01.02.2020, 10:59
Оценка:  0
гость
тююю а почему писду не осветила
РАЗГЕЛЬДЯЙ    01.02.2020, 10:55
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Сколько лошадь заплатила Бм, что б о ней написали?)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь