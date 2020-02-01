"Спасательница Малибу": Леся Никитюк засветила грудь в мокром платье

Ведущая Нового канала поделилась пляжным фото.

Одна из самых популярных ведущих Украины, звезда Нового канала Леся Никитюк поразила подписчиков новой фотографией с отдыха в Абу-Даби, ОАЭ.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала эффектный снимок, где она позирует в воде в мокром платье ярко-зеленого цвета.

“Хотілося б написати Это моя круизная коллекция #samaшила которая скоро завоюет мир!!! Оооо вже написала“, - забавно подписала кадр Никитюк.

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Отметим, что под наряд Леся решила не надевать бюстгальтер. Поэтому подписчики звезды активно обсуждали ее грудь в комментариях.

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“Жіночко, у вас щось торчить“, “Куди тi мужики дивляться? Он яка краса“, “Сочная!)))“, “Цвет платья тебе идет, но грудь не должна быть видной!“, “Просто Богиня))“, “Рятувальниця Малібу“, “Сосочки секс“, “Кадр из “Джеймс Бонд- агент 007“, “Как всегда, шикарная и идеальная“, “Мы тебя полюбили, ибо у тебя сосочки выглядывали“, “Надо сиськи подкачать“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Леся Никитюк поразила длинными ногами на постельном фото.

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