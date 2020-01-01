Бездонные глазища: Каменских очаровала Сеть утренним фото
Читай также: Бомба-ракета: Каменских показала, как прыгает в одном белье
Певица Настя Каменских, которая недавно спровоцировала в Сети слухи о своей беременности, покорила подписчиков ярким селфи. В Инстаграм артистка добавила фото, сделанное, судя по всему, после утренней прогулки. Настя позирует в толстовке и куртке, а на лице у нее довольно яркий макияж. Певица широко улыбается и, что называется, светится от счастья, а глаза Каменских на фото кажутся непропорционально большими.
Начинай утро с улыбки - и твой день станет невероятно счастливым! 😍💋 #morning #smile #newday, - написала звезда.
Подписчики пришли в восторг от фото и назвали Настю “невероятной красоткой“, а ее глаза - “огромными“ и “бездонными“.
Ранее мы писали, что Настя Каменских засветила похудевшую фигуру в топике.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил