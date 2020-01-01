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Бездонные глазища: Каменских очаровала Сеть утренним фото

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Певица пожелала подписчикам начинать день с улыбки и добавила яркое фото.

Бездонные глазища: Каменских очаровала Сеть утренним фото
Бездонные глазища: Каменских очаровала Сеть утренним фото
instagram.com/kamenskux/

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Певица Настя Каменских, которая недавно спровоцировала в Сети слухи о своей беременности, покорила подписчиков ярким селфи. В Инстаграм артистка добавила фото, сделанное, судя по всему, после утренней прогулки. Настя позирует в толстовке и куртке, а на лице у нее довольно яркий макияж. Певица широко улыбается и, что называется, светится от счастья, а глаза Каменских на фото кажутся непропорционально большими.

Начинай утро с улыбки - и твой день станет невероятно счастливым! 😍💋 #morning #smile #newday, - написала звезда.

скриншот

Подписчики пришли в восторг от фото и назвали Настю “невероятной красоткой“, а ее глаза - “огромными“ и “бездонными“.

Ранее мы писали, что Настя Каменских засветила похудевшую фигуру в топике. 

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Теги: Настя Каменских, макияж звезд
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Источник: IVONA bigmir)net,

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