Диана Зиброва украсила обложку журнала L'Оfficiel Baltics.

22-летняя дочь Павла Зиброва появилась на обложке глянца instagram.com/pavlo_zibrov

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Дочь украинского исполнителя Павла Зиброва 22-летняя Диана украсила обложку журнала L'Оfficiel Baltics. Об этом написал в Инстаграм гордый отец, добавив серию ярких фото. В публикации обладатель самых пышных усов украинского шоу-биза пояснил, что съемка состоялась во время путешествия Дианы в столицу Великобритании. Так, в кадре девушка появляется на фоне узнаваемых лондонских достопримечательностей в ярких зимних нарядах. Также в своем посте Зибров отметил, что не может поверить, что снимки попали на обложку глянца.

Моя гордость, моя цветочек, моя любимая доченька Диана Зиброва снова порадовала меня. Она стала лицом январского номера L'officiel Baltics. Звучит, правда? Эта фотосессия в Лондоне была чем-то особенным для всей нашей семьи. Но мы даже не ожидали, что фото Дианы поставят на обложку! Видеть, как мечты твоей дочери воплощаются в действительность - это удивительное ощущение. Но в этом нет ничего невероятного: Диана такая же трудолюбивая и талантливая, как и мы с Маринкой, - поделился Павел Зибров.

22-летняя дочь Павла Зиброва появилась на обложке глянца instagram.com/pavlo_zibrov

22-летняя дочь Павла Зиброва появилась на обложке глянца instagram.com/pavlo_zibrov

22-летняя дочь Павла Зиброва появилась на обложке глянца instagram.com/pavlo_zibrov

22-летняя дочь Павла Зиброва появилась на обложке глянца instagram.com/pavlo_zibrov

22-летняя дочь Павла Зиброва появилась на обложке глянца instagram.com/pavlo_zibrov

К слову, Диана Зиброва уже принимала участие в фотосессии для глянца FPost. Также девушка известна своими мотивирующими постами в соцсетях, в которых призывает девушек идти к своей мечте, независимо от возраста и внешних данных.

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