Студия поздравила своего участника с Днем рождения и поделилась архивными кадрами.

Милый бутуз: В Сети показали детские фото Пикалова из "Квартала" instagram.com/kvartal95official

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Студия "Квартал 95" поздравила своего участника артиста Александра Пикалова с 44-летием, опубликовав его детские снимки в Инстаграм. На официальной странице студии появилась целая подборка фото, на некоторых Александр предстает еще младенцем, также есть кадры периода детского сада и совсем взрослые фото.

Также в посте опубликовали подборку "Первых разов" Пикало - артист рассказал, когда впервые делал те или иные важные для него вещи. В частности, он признался, когда впервые скопировал голос Виктора Януковича, которого он постоянно изображает в "Квартале".

Мы возвращались с гастролей, и буквально за несколько километров до таможни у нас сломался автобус. И пока мы ждали выезда, успели выпить все презенты, которые везли домой. И вот в этом пьяном угаре я впервые сказал что-то голосом Януковича, - сообщил артист.

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