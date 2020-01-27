Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ждите сюрпризов: Похудевшая Лорак выставила фото с бас-гитарой

Комментариев: 0
Артистка удивила сменой имиджа и пообещала поклонникам сюрпризы в творчестве .

Ждите сюрпризов: Похудевшая Лорак выставила фото с бас-гитарой
Ждите сюрпризов: Похудевшая Лорак выставила фото с бас-гитарой
instagram.com/anilorak/

Читай также: Ани Лорак записала песню с братом певицы TAYANNA - видео

Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, удивила поклонников новыми переменами во внешности и в имидже. В Инстаграм артистка выставила фото, на котором видно, что она сильно похудела. Лорак позирует в серых джинсах-скинни и цветастом реглане, а дополняют образ ботинки на широком каблуке и широкая золотая цепь на шее. Волосы певица собрала в небрежный хвостик. Однако, изюминкой фото стала не стройная фигура и не наряд Лорак, а яркая бас-гитара в руках артистки.

Вас ждут музыкальные сюрпризы! #шоуthebest, - написала Лорак.

Скриншот

Поклонники отметили, что звезда выглядит потрясающе и не устает удивлять фолловеров.

Ранее мы писали, что Ани Лорак очаровала Сеть снимками с дочкой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, бас-гитарист
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net
Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  27.01.2020, 17:52
Оценка:  0
гость
Завела молодого тыкальщика-гитариста, скоро с ним клип смастрячит, делов-то?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь