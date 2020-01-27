Артистка удивила сменой имиджа и пообещала поклонникам сюрпризы в творчестве .

Ждите сюрпризов: Похудевшая Лорак выставила фото с бас-гитарой instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, удивила поклонников новыми переменами во внешности и в имидже. В Инстаграм артистка выставила фото, на котором видно, что она сильно похудела. Лорак позирует в серых джинсах-скинни и цветастом реглане, а дополняют образ ботинки на широком каблуке и широкая золотая цепь на шее. Волосы певица собрала в небрежный хвостик. Однако, изюминкой фото стала не стройная фигура и не наряд Лорак, а яркая бас-гитара в руках артистки.

Вас ждут музыкальные сюрпризы! #шоуthebest, - написала Лорак.

Скриншот

Поклонники отметили, что звезда выглядит потрясающе и не устает удивлять фолловеров.

Ранее мы писали, что Ани Лорак очаровала Сеть снимками с дочкой.

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