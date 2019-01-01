Артистка поздравила поклонников с праздниками .

В пижамах под елкой: Ани Лорак с дочкой позировали для новогодней фотосессии instagram.com/anilorak

Читай также: Партнерша Остапчука по “Танцам“ выставила нежные фото с мужем и подросшей дочкой

Певица Ани Лорак поздравила поклонников с рождественскими праздниками, выставив фото с дочкой. Они с 8-летней Софией позируют в пижамах в красную клетку возле наряженной елки. Девочка лежит у матери на бедре, а певица поглаживает ее по голове. В подписи к фото артистка отметила, что оно сделано для глянца wday_ru и поздравила всех с наступающими праздниками.

Скриншот

Фолловеры отметили, что фото получилось очень теплое и душевное.

Ранее мы писали, что Ани Лорак перестали узнавать на фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.