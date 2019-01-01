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В пижамах под елкой: Ани Лорак с дочкой позировали для новогодней фотосессии

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Артистка поздравила поклонников с праздниками .

В пижамах под елкой: Ани Лорак с дочкой позировали для новогодней фотосессии
В пижамах под елкой: Ани Лорак с дочкой позировали для новогодней фотосессии
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак поздравила поклонников с рождественскими праздниками, выставив фото с дочкой. Они с 8-летней Софией позируют в пижамах в красную клетку возле наряженной елки. Девочка лежит у матери на бедре, а певица поглаживает ее по голове. В подписи к фото артистка отметила, что оно сделано для глянца wday_ru и поздравила всех с наступающими праздниками. 

Скриншот
 

Фолловеры отметили, что фото получилось очень теплое и душевное. 

Ранее мы писали, что Ани Лорак перестали узнавать на фото. 

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Теги: Рождество, ани лорак, дети звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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