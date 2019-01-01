В пижамах под елкой: Ани Лорак с дочкой позировали для новогодней фотосессии
Артистка поздравила поклонников с праздниками .
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Певица Ани Лорак поздравила поклонников с рождественскими праздниками, выставив фото с дочкой. Они с 8-летней Софией позируют в пижамах в красную клетку возле наряженной елки. Девочка лежит у матери на бедре, а певица поглаживает ее по голове. В подписи к фото артистка отметила, что оно сделано для глянца wday_ru и поздравила всех с наступающими праздниками.
Фолловеры отметили, что фото получилось очень теплое и душевное.
Ранее мы писали, что Ани Лорак перестали узнавать на фото.
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