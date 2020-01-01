Ани Лорак записала песню с братом певицы TAYANNA - видео

Ани Лорак и Миша Марвин выпустили совместный трек "Ухожу".

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Известная украинская исполнительница Ани Лорак порадовала поклонников свежим треком. Артистка совместно с братом певицы TAYANNA и звездой лейбла Black Star Мишей Марвиным записала композицию “Ухожу“.

Презентация новой песни состоялась в понедельник, 20 января, на официальном ютуб-канале Ани Лорак.

“Мы дарим вам невероятно красивую, душевную песню о любви вместе с @misha_marvin и командой @90210.group. Пусть эта правдивая история согреет ваши сердца“, - прокомментировала выход новой композиции Лорак в своем Instagram.

Напомним, ранее Ани Лорак с дочкой позировали для новогодней фотосессии.

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