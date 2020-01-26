Ведущая показала, как занимается спортом на отдыхе в ОАЭ.

"Лишь бы не заплыть жиром": Леся Никитюк показала видео с тренировки instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк отправила на отдых в ОАЭ. Однако, даже в отпуске знаменитость не забывает о занятиях спортом.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, где она под руководством тренера двигается под музыку в ботинках кенгу джампс. Ролик Никитюк сняла на территории 5-звездочного отеля Rixos Premium Saadiyat Island.

“На видео четко видно как человек борется с ультраолинклюзивом . Не могла не выставить это... никогда ещё с себя так не смеялась! Но я буду фигачить в этих шкарах сколько нужно, лишь бы не заплыть жиром“, - забавно подписала публикацию ведущая.

Ранее Леся Никитюк поделилась упражнением для идеальной фигуры.

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