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"Лишь бы не заплыть жиром": Леся Никитюк показала видео с тренировки

Комментариев: 1
Ведущая показала, как занимается спортом на отдыхе в ОАЭ.
"Лишь бы не заплыть жиром": Леся Никитюк показала видео с тренировки
"Лишь бы не заплыть жиром": Леся Никитюк показала видео с тренировки
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк отправила на отдых в ОАЭ. Однако, даже в отпуске знаменитость не забывает о занятиях спортом.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, где она под руководством тренера двигается под музыку в ботинках кенгу джампс. Ролик Никитюк сняла на территории 5-звездочного отеля Rixos Premium Saadiyat Island.

“На видео четко видно как человек борется с ультраолинклюзивом . Не могла не выставить это... никогда ещё с себя так не смеялась! Но я буду фигачить в этих шкарах сколько нужно, лишь бы не заплыть жиром“, - забавно подписала публикацию ведущая.

Ранее Леся Никитюк поделилась упражнением для идеальной фигуры.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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GreenPeace!    27.01.2020, 11:03
Оценка:  0
GreenPeace!
Пословица:из грязи в князи__про нее.Словила звезду,никак не успокоится с пиаром
гость  (аноним)  27.01.2020, 10:59
Оценка:  0
гость
не "с себя смеялась", а правильно говорить - над собой)))
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