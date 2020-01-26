Леся Никитюк показала фигуру на пляже: фото

Ведущая отдыхает в ОАЭ.

Ведущая Нового канала Леся Никитюк, которая недавно отдыхала в Буковеле, отправилась на море. Звезда опубликовала горячее фото с пляжа в ОАЭ.

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На своей странице в Инстаграм Никитюк разместила пост со снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в бикини. Примечательно, что попу Леся слепила из песка.

Отмечайте в комментариях персик своей подруги, - написала Никитюк.

Подписчики теледивы оценили не только ее чувство юмора, но и формы, а также бросились отмечать своих подруг-обладательниц аппетитных форм.

“Ты вся как сладкий персик“

“Попа как у Ким“

“Вы шикарная“

“Леся просто прелесть“, - пишут в комментариях поклонники.

Накануне Оля Полякова показала “горячее“ фото без макияжа.

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