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Леся Никитюк показала фигуру на пляже: фото

Комментариев: 2
Ведущая отдыхает в ОАЭ.
Леся Никитюк
Леся Никитюк
ivona.bigmir)net

Ведущая Нового канала Леся Никитюк, которая недавно отдыхала в Буковеле, отправилась на море. Звезда опубликовала горячее фото с пляжа в ОАЭ.

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На своей странице в Инстаграм Никитюк разместила пост со снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в бикини. Примечательно, что попу Леся слепила из песка.

Отмечайте в комментариях персик своей подруги, - написала Никитюк.

Подписчики теледивы оценили не только ее чувство юмора, но и формы, а также бросились отмечать своих подруг-обладательниц аппетитных форм.

  • “Ты вся как сладкий персик“
  • “Попа как у Ким“
  • “Вы шикарная“
  • “Леся просто прелесть“, - пишут в комментариях поклонники.

Накануне Оля Полякова показала “горячее“ фото без макияжа.

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Теги: Леся Никитюк, ведущая, фигура
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Комментариев (2)
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BROKER666    26.01.2020, 10:27
Оценка:  +3
BROKER666
как стиральная доска, ж0па меньше кулака
гость  (аноним)  26.01.2020, 10:12
Оценка:  0
гость
Это соска не интересна даже голой.
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