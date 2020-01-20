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Сбили на сноуборде: Леся Никитюк рассказала об отдыхе в Буковеле

Комментариев: 1
Ведущая Нового канала поделилась забавной историей с отпуска.
Сбили на сноуборде: Леся Никитюк рассказала об отдыхе в Буковеле
Сбили на сноуборде: Леся Никитюк рассказала об отдыхе в Буковеле
instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых популярных украинских телеведущих Леся Никитюк похвасталась зимним отпуском. На днях звезда отправилась на отдых на крупнейший горнолыжный курорт Украины - Буковель.

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На странице Леси в Instagram появились новые фото, где она в черных штанах, розовой кофте с текстовым принтом и в горнолыжных очках. В описании к свежей публикации знаменитость рассказала, какие фразы слышала о себе от других отдыхающих, когда каталась на лыжах.

“#монологЛыжницы. ⠀

Сама не вміє кататись і мені не дає‼️ ⠀
Не вспіла стати на лижі, вже впала‼️ ⠀
Мальчик не проезжай между ног😩🎿‼️ ⠀
Це ж Леся!!! Давай я її на борді зіб’ю а ти знімеш сторіз😩‼️“, - поделилась Никитюк.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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Кроме того, под комментарием украинского ведущего и шоумена Владимира Остапчука Леся призналась, что ее на самом деле сбили на сноуборде.

Скриншот

Ранее сообщалось, что у Леси Никитюк появился двойник.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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navigator2    20.01.2020, 12:37
Оценка:  +1
navigator2
тут лесько ще більш меньш нормально виглядає
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