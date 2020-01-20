Ведущая Нового канала поделилась забавной историей с отпуска.

Сбили на сноуборде: Леся Никитюк рассказала об отдыхе в Буковеле instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых популярных украинских телеведущих Леся Никитюк похвасталась зимним отпуском. На днях звезда отправилась на отдых на крупнейший горнолыжный курорт Украины - Буковель.

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На странице Леси в Instagram появились новые фото, где она в черных штанах, розовой кофте с текстовым принтом и в горнолыжных очках. В описании к свежей публикации знаменитость рассказала, какие фразы слышала о себе от других отдыхающих, когда каталась на лыжах.

“#монологЛыжницы. ⠀ Сама не вміє кататись і мені не дає‼️ ⠀

Не вспіла стати на лижі, вже впала‼️ ⠀

Мальчик не проезжай между ног😩🎿‼️ ⠀

Це ж Леся!!! Давай я її на борді зіб’ю а ти знімеш сторіз😩‼️“, - поделилась Никитюк.

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Кроме того, под комментарием украинского ведущего и шоумена Владимира Остапчука Леся призналась, что ее на самом деле сбили на сноуборде.

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Ранее сообщалось, что у Леси Никитюк появился двойник.

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