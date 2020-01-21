Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Шикарный вид": Леся Никитюк похвасталась подтянутыми ягодицами в бикини

Комментариев: 4
Ведущая Нового канала показала откровенное фото с отдыха.
"Шикарный вид": Леся Никитюк похвасталась подтянутыми ягодицами в бикини
"Шикарный вид": Леся Никитюк похвасталась подтянутыми ягодицами в бикини
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает наслаждаться зимним отпуском. На днях звезда отправилась на отдых на крупнейший горнолыжный курорт Украины - Буковель. 

Читай также: Сбили на сноуборде: Леся Никитюк рассказала об отдыхе в Буковеле

На странице знаменитости в Instagram появилась пикантная фотография, которая взбудоражила Сеть. Так, на свежем снимке Леся продемонстрировала упругие и подтянутые ягодицы в черном бикини. Кадр получился весьма контрастным. Ведущая в откровенном наряде запечатлена в помещении с бассейном. Она смотрит в окно, за которым видно снег.

Фото Никитюк решила оставить без подписи, лишь добавила эмоджи в виде снежинок. Судя по указанной геолокации снимок был сделан в отеле Chalet Du Mont.

Скриншот

Поклонники засыпали звезду Нового канала множеством комплиментов в комментариях под фото.

Читай также: “Заслужила выставить эту фотку“: Леся Никитюк позировала обнаженной в море

“Красотка“, “Ого!!!! Крутое фото!!!! Я сразу и не узнала, думала Полякова“, “Шикарный вид“, “Огонь!!!! Леся, ты прекрасна!!!“, “Класна фігурка і краєвид“, “Нереально красива! Гарного відпочинку!“, -пишут пользователи Сети.

Ранее Леся Никитюк поделилась упражнением для идеальной фигуры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
SAId    21.01.2020, 11:14
Оценка:  +9
SAId
ни фига не пойму почему про задницы распутство(а как еще назвать когда севодня вам а завтра вам) пишут о Никитюк Лорак Каменских они приплачивают бм или как...тоже мне супер стар...
гость  (аноним)  21.01.2020, 11:13
Оценка:  0
гость
Девки странные приматы, наxyя ноги и жoпа , если лицо не лучший вид.
гость  (аноним)  21.01.2020, 11:11
Оценка:  0
гость
Шикарный вид для неё возможен только в одном случае, когда в гробу лежать будет. Сомневаюсь что её на Байховом закапают. Но всё равно глядя на её могилу с моих уст точно услышите - шикарный вид .
гость  (аноним)  21.01.2020, 11:08
Оценка:  0
гость
Фото отретушировали,сам бокал на 1 фото. На самом деле там конча,туда слили Потап, Шустер, Дзидзьо, Монатик и Шнур после того как отпежил леську в сракотан. Бигмир врунишки)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь