"Шикарный вид": Леся Никитюк похвасталась подтянутыми ягодицами в бикини

Ведущая Нового канала показала откровенное фото с отдыха.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает наслаждаться зимним отпуском. На днях звезда отправилась на отдых на крупнейший горнолыжный курорт Украины - Буковель.

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На странице знаменитости в Instagram появилась пикантная фотография, которая взбудоражила Сеть. Так, на свежем снимке Леся продемонстрировала упругие и подтянутые ягодицы в черном бикини. Кадр получился весьма контрастным. Ведущая в откровенном наряде запечатлена в помещении с бассейном. Она смотрит в окно, за которым видно снег.

Фото Никитюк решила оставить без подписи, лишь добавила эмоджи в виде снежинок. Судя по указанной геолокации снимок был сделан в отеле Chalet Du Mont.

Скриншот

Поклонники засыпали звезду Нового канала множеством комплиментов в комментариях под фото.

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“Красотка“, “Ого!!!! Крутое фото!!!! Я сразу и не узнала, думала Полякова“, “Шикарный вид“, “Огонь!!!! Леся, ты прекрасна!!!“, “Класна фігурка і краєвид“, “Нереально красива! Гарного відпочинку!“, -пишут пользователи Сети.

Ранее Леся Никитюк поделилась упражнением для идеальной фигуры.

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