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Оля Полякова показала "горячее" фото без макияжа

Комментариев: 4
Певица призналась, что не волнуется о своей внешности.
Оля Полякова
Оля Полякова
ivona.bigmir)net

Суперблондинка Оля Полякова, которая вместе со своей семьей отдыхала в Мексике, похвасталась новым фото в Инстаграм. В кадре певица позировала без макияжа.

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На фото Оля Полякова запечатлена лежа в гамаке., одетой в бежевый топ с глубоким декольте, подчеркнувшим роскошную грудь исполнительницы.

Но мейкап, да и волнений о своей внешности тоже...люблю мир и себя в мире..., - написала Оля в публикации.

В комментариях фолловеры Поляковой написали, что с такой внешностью, как у Оли, вообще не надо переживать.

  • “Какие волнения могут быть с такой внешностью? Красотка“
  • “Непревзойденная“
  • “Очень эффектная женщина“
  • “Красоту макияжем не испортишь“
  • “Олечка, вы нереально красивая“, – пишут восторженные фанаты исполнительницы. 

Ранее Оля Полякова с дочкой показали стройные фигуры на отдыхе.

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Теги: Оля Полякова
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Комментариев (4)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  26.01.2020, 10:15
Оценка:  0
гость
Страшная с полуёбнутым взглядом. Оля сними и покажи как ты серешь.
гость  (аноним)  26.01.2020, 10:14
Оценка:  0
гость
Какая же она страшная.
Дмитрий  (аноним)  25.01.2020, 23:17
Оценка:  -3
Дмитрий
Оля, я так люблю жрать твоё говно. Только твоё говно настоящее
Дмитрий  (аноним)  25.01.2020, 20:04
Оценка:  -1
Дмитрий
Оля, Хорошенькая. Такая настоящая
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