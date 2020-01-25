Оля Полякова показала "горячее" фото без макияжа
Суперблондинка Оля Полякова, которая вместе со своей семьей отдыхала в Мексике, похвасталась новым фото в Инстаграм. В кадре певица позировала без макияжа.
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На фото Оля Полякова запечатлена лежа в гамаке., одетой в бежевый топ с глубоким декольте, подчеркнувшим роскошную грудь исполнительницы.
Но мейкап, да и волнений о своей внешности тоже...люблю мир и себя в мире..., - написала Оля в публикации.
В комментариях фолловеры Поляковой написали, что с такой внешностью, как у Оли, вообще не надо переживать.
- “Какие волнения могут быть с такой внешностью? Красотка“
- “Непревзойденная“
- “Очень эффектная женщина“
- “Красоту макияжем не испортишь“
- “Олечка, вы нереально красивая“, – пишут восторженные фанаты исполнительницы.
Ранее Оля Полякова с дочкой показали стройные фигуры на отдыхе.
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