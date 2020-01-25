Оля Полякова показала "горячее" фото без макияжа

Певица призналась, что не волнуется о своей внешности.

Суперблондинка Оля Полякова, которая вместе со своей семьей отдыхала в Мексике, похвасталась новым фото в Инстаграм. В кадре певица позировала без макияжа.

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На фото Оля Полякова запечатлена лежа в гамаке., одетой в бежевый топ с глубоким декольте, подчеркнувшим роскошную грудь исполнительницы.

Но мейкап, да и волнений о своей внешности тоже...люблю мир и себя в мире..., - написала Оля в публикации.

В комментариях фолловеры Поляковой написали, что с такой внешностью, как у Оли, вообще не надо переживать.

“Какие волнения могут быть с такой внешностью? Красотка“

“Непревзойденная“

“Очень эффектная женщина“

“Красоту макияжем не испортишь“

“Олечка, вы нереально красивая“, – пишут восторженные фанаты исполнительницы.

Ранее Оля Полякова с дочкой показали стройные фигуры на отдыхе.

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