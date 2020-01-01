Певица показала кадр с откровенной фотосессии.

В плаще на голое тело: Кристина Агилера поразила пикантным образом instagram.com/xtina

Всемирно известная американская певица, танцовщица и продюсер Кристина Агилера удивила поклонников весьма откровенной публикацией. Артистка запостила в соцсети обнаженное фото.

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На официальной страницы Агилеры в Инстаграм появился кадр, где она позирует голой, прикрыв интимные части тела черным плащом. К пикантному образу Кристина добавила прическу с эффектом мокрых волос, ожерелье и серьги белого цвета.

“Сила в том, чтобы быть уязвимым...“, - подписала снимок исполнительница.

Скриншот

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