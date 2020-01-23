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Звезда сериала "Школа" похвасталась фигурой в купальнике

Комментариев: 3
Елизавета Василенко запостила фото с отдыха на Бали.
Звезда сериала "Школа" похвасталась фигурой в купальнике
Звезда сериала "Школа" похвасталась фигурой в купальнике
instagram.com/elizabethvasilenko

Украинская модель и актриса, известная по роли Лолы в сериале “Школа“, Елизавета Василенко порадовала поклонников новой фотографией с отдыха на острове Бали.

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На своей странице в Инстаграм 21-летняя девушка опубликовала яркий снимок, где она позирует в красном купальнике и белых кроссовках на фоне водопада.

Скриншот

Поклонники молодой актрисы засыпали ее комплиментами. “Сплошной восторг!“, “Красивый такой водопад, и ты красивая, кучеряхи у тебя прикольные!“, “На всех фото такая искренняя и живая“, “Бомба пушка ракета“, “Приятно смотреть на тебя“, “Ну как можно так красиво делать фото?“, “Дуже красива“, “Просто невероятная“, пишут в комментариях.

Напомним, ранее актриса “Школы“ Лиза Василенко откровенно рассказала об издевательствах парня.

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Теги: Лиза Василенко, школа
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  23.01.2020, 18:36
Оценка:  0
гость
Та не, то она в Карпатах.
pусский  (аноним)  23.01.2020, 17:40
Оценка:  0
pусский
Кто на Бали, кто в Мексике, кто в Италии - это украинский патриотизм от звездулек? Гы-гы-гы, наши звёзды тратят деньги только в России!
Путин-Xyйло    23.01.2020, 18:33
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
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