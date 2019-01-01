Звезда сериала "Школа" рассказала, кто помог ей справиться с буллингом в подростковом возрасте

Лиза Василенко обсудила с психологом тему, которая все больше распространяется среди подростков.

4 марта о 20:45 на телеканале “1+1“ состоится премьера продолжения второго сезона популярного украиноязычного сериала “Школа“. Исполнительница роли главной героини Лолы - Лиза Василенко в проекте “Тільки нікому не кажи“ обсудила с психологом Марией Макухой тему, которая все больше распространяется среди подростков - гендерную самоидентификацию и влюбленность в людей своего пола.

Читай также: Сериал “Школа“: Дата выхода нового сезона

На сайт “Тільки нікому не кажи“, который создал телеканал “1+1“, активно приходят письма о самых популярных проблемах подростков, которые активно обсуждаются в сериале “Школа“: буллинг, ссоры с родителями, предательство друзей и близких. Но часть писем составляют сообщения школьников об однополой любви и желании изменить пол.

Звезда сериала “Школа“ Лиза Василенко призналась, что ее мама работает психологом, и она очень помогла актрисе справиться со школьными проблемами. Несмотря на популярность, которую девушка получила после выхода ленты на телеэкран, в подростковом возрасте она была жертвой буллинга в школе. Одноклассники актрисы не принимали ее увлечение косплеем и желание выделяться, поэтому неоднократно Лиза становилась изгоем в своем классе.

Именно поэтому, Лиза отмечает, что подросткам необходим человек, которому можно доверить все свои тайны и посоветовать, как поступить в той или иной сложной ситуации. Особенно, если это касается собственной самоидентификации и влюбленности в человека той же пола.

Читай также: Тест: в школе из какого сериала ты могла бы учиться?

Психолог рассказала, что в подростковом возрасте симпатия к человеку своего пола - достаточно распространенное явление, ведь дети в возрасте 9-13 лет видят в этом способ самоидентификации и понимают, что таким образом смогут привлечь к себе внимание. Первое, что советует психолог подросткам в этот период - дать себе время, чтобы определиться с собственными симпатиями и вкусами, но не углубляться в романтические отношения.

По статистике, в каждой двадцатой украинской семье дети задумываются о чувствах к людям своего пола, но несмотря на это, большинство родителей стараются избегать общения с детьми на эту тему. Поэтому, Мария Макуха выделила несколько советов для родителей, которые могут помочь понять ребенка.

Самое важное, родители не имеют критиковать или смеяться с желаний ребенка. Необходимо, в первую очередь, понять, что стало катализатором таких мыслей: подражание звездам и мода или внутренние ощущения. Часто, такие мысли возникают у подростков, которые пытаются привлечь к себе внимание, чтобы восполнить отсутствие родителей в собственной жизни.

Также необходимо следовать желаниям ребенка. Например, если ваша дочь задумывается о том, что ей комфортней в теле парня, попробуйте отдать ее на занятия по единоборствам или на другой спорт. Не нужно сразу же записывать ее на более девичьи секции.

Читай также: Появились первые кадры нового сезона сериала “Школа“

Обращение к психологу также может стать хорошим шагом для того, чтобы лучше понять ребенка. Но пригласите посетить консультацию не для лечения, а для того, чтобы найти общий язык и разобраться в собственных проблемах. В случае, если психолог посоветует родителям назначить лечение, необходимо, по словам Марии, сразу забрать своего ребенка из такого приема. Такие действия не только могут навредить здоровью ребенка, но и поставить доверие между родителями и дочерью или сыном под угрозу.

Напомним, “Тільки нікому не кажи“ - это анонимный онлайн-дневник создан телеканалом “1+1“, в котором каждый может написать письмо тому, кому не может выразить свои переживания в реальной жизни. Цель проекта - помочь подросткам говорить о своих проблемах и переживаниях, которые характерны для школьного возраста, научить делиться собственными эмоциями, а родителям - дать возможность узнать, чем на самом деле живут современные дети и научиться лучше их понимать.

На сайте уже появились интервью с психологом Марией Макухой и актерами сериала “Школа“ Анной Тринчер, Кариной Чернявской, Богданом Осадчуком, Яниной Андреевой, Аленой Куртой и Александром Петренко. В них любимцы зрителей и профессиональный психолог обсуждают сложные проблемы подростков - процесс подготовки к ВНО, первую любовь, предательство друзей, проблемы с родителями, булинг и физическое насилие.

Напомним, ранее звезда сериала “Школа“ откровенно рассказала о подростковых проблемах.