Актриса показала фото, сделанные во время зимних каникул.

Какие формы: Ева Лонгория засветила аппетитные ягодицы в купальнике instagram.com/evalongoria

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Американская актриса Ева Лонгория похвасталась аппетитными формами на пляжных фото. В Инстаграм звезда “Отчаянных домохозяек“ добавила снимки, сделанные во время зимних каникул. На них Ева появляется в сдельном светлом купальнике вместе с двухлетним сыном Сантьяго. Поскольку звезда стоит спиной к камере - в центре внимания оказываются ее пышные ягодицы.

Верните меня в теплые дни!, - написала Ева под снимком и добавила, что сегодня в Майями 14 градусов тепла.

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К слову, сразу после нового года Ева Лонгория выставила в Сеть целую серию снимков в стильных купальниках.

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