Звезда "Домика на счастье" Константин Войтенко рассказал, как в 18 лет попался на краже

Актер Константин Войтенко признался, что однажды за границей провел ночь в отделении полиции.

Известный украинский актер, звезда сериала “Домик на счастье“ (“Будиночок на щастя“) принял участие в проекте Маши Ефросининой “Экзамен“. Во время разговора с ведущей артист раскрыл неожиданные факты со своей юности.

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Так, Войтенко признался Ефросининой, что однажды его чуть не посадили за кражу. Инцидент случился за границей, когда Константину было 18 лет. По словам артиста, он вместе со своей днепропетровской командой КВН отправился в другую страну на фестиваль. Именно тогда случился самый постыдный поступок актера, про который даже мама звезды узнала только спустя 2 года.

“Наша днепропетровская команда КВН поехала в другую страну на фестиваль. В один из дней мы прилично выпили. Когда на улице ловили такси, я заметил рядом с собой дорожный знак. Он висел на уровне моих глаз, что меня удивило, ведь обычно они прикреплены высоко на столбах. А этот был прикручен на две проволоки. Ну и я крутанул их. Знак упал. Я его взял, решил показать своим друзьям. И тут понял, что на меня сзади ярко светят фары авто. Это была полиция. Всю ночь просидел в отделении. На утро приехал какой-то дяденька и сказал, мол, если окажется, что стоимость знака больше 1100 местных денег, то это уголовная ответственность, если меньше – административная. Знак стоил 1060! Я тогда вздохнул с облегчением“, - поделился Константин Войтенко.

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