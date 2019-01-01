"Я себе снова нравлюсь": Маша Ефросинина показала фото из спортзала

Ведущая Маша Ефросинина призналась, как часто ходит на тренировки.

Украинская ведущая, актриса и блогер Маша Ефросинина, которая на днях продемонстрировала стройную фигуру в купальнике, откровенно рассказала, в каких она отношениях со спортом.

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На своей странице в Instagram артистка призналась, что часто придумывает отмазки, чтобы просочковать во время тренировки. Знаменитость рассказала подписчикам, что параметры зависят от питания. Но выносливость, запуск важных обменных процессов и кардио профилактику обеспечивают занятия спортом.

“Спорт и Женщина! Согласитесь, не самый легкий союз! Причём, стабильно одна сторона (женщина) демонстрирует завидную переменчивость:) Я - не исключение. Мало того, я -гений по придумыванию отмазок, чтобы просочковать : перелёты, джетлаг, нервное истощение .... Лидер моего хит-парада отговорок : «Усталой заниматься неэффективно, полезнее вздремнуть!» Но...Чудес не бывает! Да, мы их сильно ищем (это показывает периодически взрывающийся у меня Direct с вопросами : «просто скажи секрет!»), но нет, тут без вариантов! Заниматься женщине необходимо! И, умоляю, не кричите сейчас про погоню за худобой! Ну, я ж Америку вам не открою, заявив, что параметры не от нагрузок зависят, а от питания! Но вот выносливость, красота тела, упругость кожи, выброс негативных эмоций, запуск важных обменных процессов и самая важная кардио профилактика - это, уж простите, только с жопой, запихнутой в треники!“, - написала Ефросинина.

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Маша призналась, что забросила тренировки на 2 месяца, после чего ей было тяжело возвращаться к занятиям. Однако, звезда призналась, что снова себе нравится в бикини.

“Я тут редко признаюсь в подобном, но я расклеилась в последние несколько месяцев, устала ... Да и прошлый год психологически был, мягко говоря, полный отстой! И забросила спорт недель на восемь. Ну, типа, и так стресса через край- отдохну, надо сил набраться и вернусь к нагрузкам! НИ ФИГА! Стало ещё хуже! Это как-то парадоксально работает - если занимаешься собой и телом- больше появляется сил! Поэтому да, отвечаю всем, кто мне пишет, что я слетела с катушек, бегая каждый день свой кросс на отдыхе - это делает меня сильнее, бодрее, свежее даже, и стрессоустойчивее! Не говоря уже о том, что я себе снова нравлюсь в бикини! И да, я почти уверена, что те, кто закидывает мне про пресловутые комки биша и удаленные рёбра - в зале эти люди последний раз были на уроках физ-ры!“, - поделилась ведущая.

Свой пост Ефросинина сопроводила фотографией из спортзала. На снимке она сидит на тренажере в светлом топе с длинными рукавами и в черных леггинсах.

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Напомним, ранее Маша Ефросинина очаровала Сеть семейной фотосессией.

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