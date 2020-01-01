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Милла Йовович показала, как выглядит на последних неделях беременности

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Голливудская актриса пожаловалась на трудности третьей беременности.
Милла Йовович показала, как выглядит на последних неделях беременности
Милла Йовович показала, как выглядит на последних неделях беременности
instagram.com/millajovovich

Уже через две недели знаменитая американская актриса и модель украинского происхождения Милла Йовович станет мамой. На своей странице в Insagram артистка продолжает делиться с подписчиками подробностями третьей беременности.

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Так, на днях Милла опубликовала снимок, где она продемонстрировала немалый беременный живот, а в подписи под снимком рассказала о своем самочувствии. Йовович призналась, что ей не терпится вернуться к тренировкам. Кроме того, звезда написала, что мечтает без посторонней помощи одевать носки.

“У меня щиколотки как у слона, болят спина и бедра, я бегаю в ванную каждые 15 минут. Спать? Забудьте об этом. Это очень раздражает, потому что, если ребенок будет такой же крикун, как и наш старший, мы не увидим сон в течение следующих нескольких лет! Если чесно, я хочу снова потягиваться и снова ходить в спортзал и просто иметь возможность снова надевать мои носки, не краснея от усилий, я думаю, что я справлюсь с чем угодно. Единственный положительный момент - это потрясающее платье, которое я люблю и которое очень классное и удобное, но я его ношу, потому что у меня есть только несколько хороших платьев для беременных! 2 недели и меняются люди. Давай сделаем это“, - написала 

Скриншот

Напомним, ранее Милла Йовович впервые рассказала об аборте.

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Теги: Милла Йовович
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Источник: Ivоna bigmir)net

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