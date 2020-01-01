Милла Йовович показала, как выглядит на последних неделях беременности

Голливудская актриса пожаловалась на трудности третьей беременности.

Уже через две недели знаменитая американская актриса и модель украинского происхождения Милла Йовович станет мамой. На своей странице в Insagram артистка продолжает делиться с подписчиками подробностями третьей беременности.

Читай также: Беременная Милла Йовович показала новогодние семейные фото

Так, на днях Милла опубликовала снимок, где она продемонстрировала немалый беременный живот, а в подписи под снимком рассказала о своем самочувствии. Йовович призналась, что ей не терпится вернуться к тренировкам. Кроме того, звезда написала, что мечтает без посторонней помощи одевать носки.

“У меня щиколотки как у слона, болят спина и бедра, я бегаю в ванную каждые 15 минут. Спать? Забудьте об этом. Это очень раздражает, потому что, если ребенок будет такой же крикун, как и наш старший, мы не увидим сон в течение следующих нескольких лет! Если чесно, я хочу снова потягиваться и снова ходить в спортзал и просто иметь возможность снова надевать мои носки, не краснея от усилий, я думаю, что я справлюсь с чем угодно. Единственный положительный момент - это потрясающее платье, которое я люблю и которое очень классное и удобное, но я его ношу, потому что у меня есть только несколько хороших платьев для беременных! 2 недели и меняются люди. Давай сделаем это“, - написала

Скриншот

Напомним, ранее Милла Йовович впервые рассказала об аборте.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.