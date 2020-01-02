Беременная Милла Йовович показала новогодние семейные фото

Актриса Милла Йовович в шутку рассказала, как сложно сделать красивый семейный снимок на Новый год.

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, поделилась праздничными фотографиями.

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Голливудская звезда отметила Новый год в компании самых близких друзей и родственников. По случаю праздника Милла решила сделать новые семейные снимки с мужем Полом Андерсоном и детьми - 12-летней Эвой Габо и 4-летней Дашиэл Иден. Однако это оказалось не так то и просто.

На своей странице в Instagram Йовович рассказала, что дочери постоянно двигались в кадре и строили смешные рожицы на камеру. Знаменитости даже пришлось в шутку пригрозить детям. Она заявила, что все будут стоят ровно целый час, пока не выйдет идеальное фото. Но в итоге звездному семейству все таки удалось сделать несколько чудесных снимков.

“Всех с Новым годом!! О боже, получить хорошую семейную фотографию на Новый год - это все равно, что вырывать зубы, к тому времени, когда дети перестанут двигаться, делать рожицы, жаловаться и спрашивать, сколько еще они должны это делать, а затем двигать и рассказывать им, что я заставлю их стоять в течение часа, если они не будут стоять на месте... но, в конце концов, у меня есть несколько фото, где все в основном в фокусе... и одновременно улыбаются. Но помимо фото драмы, вечер был прекрасным, я проводила время со своей семьей, и со мной тоже мои дочери, всегда приятно слышать, как дети смеются и бегают как сумасшедшие. Я надеюсь, что у вас сегодня замечательное время, и я молюсь, чтобы этот год был здоровым, счастливым и принесет вам все, что вы пожелаете! Отправляю так много любви!!“, - написала Милла Йовович.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее Милла Йовович впервые рассказала об аборте.

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