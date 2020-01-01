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Молодая возлюбленная Виктора Павлика показала фото в свадебном платье

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Екатерина Репяхова намекнула на скорую свадьбу.
Молодая возлюбленная Виктора Павлика показала фото в свадебном платье
Молодая возлюбленная Виктора Павлика показала фото в свадебном платье
instagram.com/repyahovakate

Концертный директор украинского исполнителя Виктора Павлика и его возлюбленная Екатерина Репяхова намекнула на скорую свадьбу. Так, девушка 53-летнего певца призналась, что дата торжества уже давно выбрана.

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Об этом Екатерина рассказала на своей странице в Instagram. Так, одна из подписчиц задала Репяховой вопрос о свадебной церемонии, на который 25-летняя девушка ответила в Stories.

“Решили на счет даты свадьбы с Виктором?) Вы классные. Счастья и любви“, - поинтересовалась пользовательница Сети.

“Да, давно“, - лаконично ответила Екатерина.

Кроме того, невеста Павлика опубликовала снимок, где она меряет подвенечное платье.

Скриншот

Напомним, ранее Виктор Павлик рассказал о своих страхах в отношениях с молодой пиарщицей.

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Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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