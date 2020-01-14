Телеведущая призналась, что около 7 часов наводила "красоту".

Такая телочка: Леся Никитюк показала фото после косметических процедур instagram.com/lesia_nikituk/

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Популярная телеведущая Леся Никитюк взбудоражила Сеть новым постом. В Инстаграм она написала, как провела утро, отметив, что проснулась в 8 утра и до 3 дня была на массаже и косметических процедурах. Также ведущая добавила свежее фото, на котором позирует без макияжа в коротком платье, приподнятом до бедра.

#nomakeup 💄🥰

Сегодня я спала 8:00, дальше были процедуры для лица, массаж 💆♀️укладка ... Вышла я такая "телочка", а на дворе 3:00 дня ... и я подумала .. Это же если так каждый день, то дети от голода умрут а муж разведется 🙈 И как те женщины все успевают😒, - написала Леся.

Скриншот

Подписчики ведущей наделали ей массу комплиментов в комментариях, отметив, что Леся чрезвычайно похорошела и нашла свой неповторимый стиль. Также в Сети написали, что за Никитюк приятно наблюдать в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала фото в купальнике.

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