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Точно любима!: Лорак поразила цветущим видом на фото

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Артистка выставила снимок в нарядном платье, в кадре она широко улыбается .

Точно любима!: Лорак поразила цветущим видом на фото
Точно любима!: Лорак поразила цветущим видом на фото
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, покорила Сеть новым фото. В Инстаграм артистка добавила снимок в черном платье с открытыми плечами. Образ певицы добавило необычное колье и гладко причесанные на прямой пробор волосы. Лорак широко улыбается.

Скриншот

Поклонники артистки забросали ее комплиментами в комментариях. В частности, фолловеры отметили, что “Лорак выглядит цветущей и любимой женщиной“.

Ранее мы писали, что Ани Лорак перестали узнавать на фото.

 

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Теги: Ани Лорак, наряды звезд, наряды ани Лорак
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Источник: IVONA bigmir)net

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