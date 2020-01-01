Артистка выставила снимок в нарядном платье, в кадре она широко улыбается .

Точно любима!: Лорак поразила цветущим видом на фото instagram.com/anilorak

Читай также: Пластика или нет?: В Сеть попало свежее селфи Лорак

Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, покорила Сеть новым фото. В Инстаграм артистка добавила снимок в черном платье с открытыми плечами. Образ певицы добавило необычное колье и гладко причесанные на прямой пробор волосы. Лорак широко улыбается.

Скриншот

Поклонники артистки забросали ее комплиментами в комментариях. В частности, фолловеры отметили, что “Лорак выглядит цветущей и любимой женщиной“.

Ранее мы писали, что Ани Лорак перестали узнавать на фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.