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Сильно изменилась: Лорак перестали узнавать на свежих фото

Комментариев: 2
Артистка добавила кадры из нового клипа, на которых снова удивила переменами во внешности.

Сильно изменилась: Лорак перестали узнавать на свежих фото
Сильно изменилась: Лорак перестали узнавать на свежих фото
instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, за последние несколько лет изменилась до неузнаваемости. Такой вывод сделали пользователи Сети, увидев свежие кадры нового клипа артистки “Мы нарушаем“. В Инстаграм Лорак выставила фото, на котором позирует с мокрыми волосами в бассейне. Акцент сделан на светлые глаза артистки, оттененные подводкой, и на крупные губы звезды. 

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Подписчики в комментариях сразу же подметили изменения во внешности Лорак - часть фолловеров написали, что "артистка похорошела" и "развод пошел ей на пользу". Некоторые даже сравнили ее с итальянкой Орнеллой Мути. Однако, некоторые пользователи Сети продолжают настаивать на своем - они считают, что Лорак активно прибегает к услугам пластических хирургов, а кроме того - фотошопит свои снимки. 

Напомним, что в 2018 году Ани Лорак выглядела так:

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Ранее мы писали, что Лорак засветила грудь - и нарвалась на критику в Сети.

 

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Теги: Ани Лорак, Пластические операции, фотошоп
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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navigator2    10.12.2019, 18:50
Оценка:  0
navigator2
рабоча ка-цапска шмара нічого особливого
VinsBad    10.12.2019, 18:17
Оценка:  +2
VinsBad
Да обычная тётка средней паршивости. Какой была, такой и осталась + пластика. Ху_ле там неузнаваемого?
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