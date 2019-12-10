Артистка добавила кадры из нового клипа, на которых снова удивила переменами во внешности.

Сильно изменилась: Лорак перестали узнавать на свежих фото instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, за последние несколько лет изменилась до неузнаваемости. Такой вывод сделали пользователи Сети, увидев свежие кадры нового клипа артистки “Мы нарушаем“. В Инстаграм Лорак выставила фото, на котором позирует с мокрыми волосами в бассейне. Акцент сделан на светлые глаза артистки, оттененные подводкой, и на крупные губы звезды.

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Подписчики в комментариях сразу же подметили изменения во внешности Лорак - часть фолловеров написали, что "артистка похорошела" и "развод пошел ей на пользу". Некоторые даже сравнили ее с итальянкой Орнеллой Мути. Однако, некоторые пользователи Сети продолжают настаивать на своем - они считают, что Лорак активно прибегает к услугам пластических хирургов, а кроме того - фотошопит свои снимки.

Напомним, что в 2018 году Ани Лорак выглядела так:

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Ранее мы писали, что Лорак засветила грудь - и нарвалась на критику в Сети.

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