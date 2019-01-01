Артистка выставила фото со съемок клипа в очень откровенном наряде .

"Даже клип ждать расхотелось": Лорак засветила грудь - и возмутила Сеть ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, похоже, решила добавить своей персоне, которая и так привлекает много внимания публики, немного хайпа. В Инстаграм артистка выставила фото со съемок клипа на песню “Мы нарушаем“, которые проходили на Сицилии. Лорак позирует в открытом наряде - кроп-топе и экстремально короткой юбке, а пикантности образу добавляет часть груди, которая виднеется из-под откровенного “верха“. В описании к фото певица напомнила о скорой премьере видеоработы.

Скриншот

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Мнения подписчиков разделились - часть фолловеров пришли в восторг от такой “открытости“ Лорак и похвалили ее фигуру, однако многие покритиковали Лорак, напомнив, что звезде уже 41 год - и пора бы быть поскромнее.

Как не стыдно титьки то высунулись!!! Вообще обнаглела!

Грудиииии уф

Тут уже был коммент о груди? 😂

Ани секси👍👍👍👍

Да уж бывший муж так и будет давится слюной всю жизнь

Вот у меня возник всего один вопрос - сколько Вам лет... Даже перехотелось премьеру ждать, - возмутились подписчики.

Ранее мы писали что Ани Лорак заподозрили в беременности.

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