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С Днем рождения, бусинка: Притула трогательно поздравил супругу

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Телеведущий написал жене в День рождения, за что ей благодарен.

С Днем рождения, бусинка: Притула трогательно поздравил супругу
С Днем рождения, бусинка: Притула трогательно поздравил супругу
instagram.com/siriy_ua

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Популярный телеведущий Сергей Притула трогательно поздравил супругу Екатерину с Днем рождения. В Инстаграм он опубликовал фото жены на фоне живописного пляжа с маяком и перечислил те качества, за которые он наиболее благодарен.

С Днем Рождения, бусинка!
Спасибо, что ты всегда рядом! За поддержку и любовь. По ухоженных детей и семейный уют! За то, что когда трудно, ты это "гасишь", а когда хорошо - ты "катализатор"!
Будь здорова и имей вдохновение к труду!
Я всегда рядом!
Люблю!, - написал Сергей.

Скриншот

Кроме того, пожелания супруге Сергея написали популярные ведущие Леся Никитюк и Владимир Остапчук.

Ранее мы писали, что Дмитрий Монатик трогательно поздравил младшего сына.

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Теги: Сергей Притула, жены звезд.
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Источник: IVONA bigmir)net

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