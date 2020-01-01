Телеведущий написал жене в День рождения, за что ей благодарен.

С Днем рождения, бусинка: Притула трогательно поздравил супругу instagram.com/siriy_ua

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Популярный телеведущий Сергей Притула трогательно поздравил супругу Екатерину с Днем рождения. В Инстаграм он опубликовал фото жены на фоне живописного пляжа с маяком и перечислил те качества, за которые он наиболее благодарен.

С Днем Рождения, бусинка!

Спасибо, что ты всегда рядом! За поддержку и любовь. По ухоженных детей и семейный уют! За то, что когда трудно, ты это "гасишь", а когда хорошо - ты "катализатор"!

Будь здорова и имей вдохновение к труду!

Я всегда рядом!

Люблю!, - написал Сергей.

Скриншот

Кроме того, пожелания супруге Сергея написали популярные ведущие Леся Никитюк и Владимир Остапчук.

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