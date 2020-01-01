Звездная пара очаровала Сеть кадрами отпуска .

Какие счастливые: Горбунов и Осадчая показали новые фото с Сейшельских островов instagram.com/gorbunovyuriy

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На дворе середина января и украинские звезды шоу-биза массово отправились на отдых. Многие уехали в теплые страны. Так, телеведущая Катя Осадчая и продюсер, телеведущий Юрий Горбунов улетели на Сейшельские острова, где, судя по всему, отлично проводят время. В Инстаграм звездная пара добавила новые фото, которые очаровали подписчиков. Катя запостила селфи в широких серебристых очках, в которых отражается пляж.

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Юрий Горбунов, в свою очередь, добавил фото с Осадчей, на котором они позируют в легкой летней одежде на качелях - и счастливо улыбаются.

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Ранее мы писали, что жена Дмитрия Монатика показала новое фото с отдыха.

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